證交所攜手安侯建業赴星馬招商 行銷臺灣資本市場

臺灣證券交易所攜手安侯建業聯合會計師事務所，日前於馬來西亞及新加坡舉辦二場次前進臺灣資本市場座談會，吸引眾多新馬當地企業代表和資本市場中介機構積極參與，活動圓滿成功。

證交所響應新南向政策，積極推動外國企業來臺上市，本次由證交所副總經理陳麗卿親率上市發行面主管暨上市服務團隊，前進被譽為「東方矽谷」的馬來西亞檳城及全球經濟及貿易中心新加坡，宣示證交所加強與東協市場鏈結及協助外國企業來臺上市、邁向永續經營的任務決心。

新加坡及馬來西亞是臺灣在東南亞地區的重要貿易夥伴，雙邊經濟合作關係密切，不僅是臺灣產品和服務的重要出口市場，亦是許多臺灣企業拓展東南亞市場的橋頭堡。

臺灣與新馬兩地多年來在貿易、投資及技術合作等領域成績斐然，本次推動行程除個別拜訪建築工程、半導體及電子製造服務等產業公司外，亦與駐外單位、當地商會及駐地金融機構代表會面交流，期透過資源整合及夥伴關係，加強當地市場服務，協助企業籌資發展及穩健經營。

陳麗卿於前進臺灣資本市場座談會致詞時表示，上市是協助企業轉型、接班、永續經營的有效方案，協助企業更有效率的募集持續營運發展所需的長期且穩定的資金，上市後知名度增加、資訊透明及體制健全等優點，有助提升企業應對風險的韌性，並建議企業掌握契機來臺上市，優化企業體質。

她進一步表示，隨管面臨國際地緣政治和經貿情勢變化，臺灣資本市場仍然具備相當的競爭優勢，包含上市規章透明、審查時效、國際化程度及上市後再籌資便捷等方面均表現優異。

今年證交所更以「壯大資本市場、提升市場價值」作為年度發展重點之一，規畫三大策略及十大方針，促進資本市場健全發展，充分發揮平台功能，鼓勵上市公司運用資金拓展全球視野。

面對亞太資本市場密切競合關係，證交所將持續關注企業供應鏈的布局規畫，由專責團隊提供海外企業專業精緻的上市前服務，與上市公司朝永續發展目標持續攜手同行邁向未來。