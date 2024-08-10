政院近日核定人事令…九大公股行庫新董總 敲定

賴政府針對九大公股行庫人事安排大致底定，知情人士指出，行政院近日已核定公股行庫人事令，兆豐金（2886）、兆豐銀行董事長由合庫金董事長董瑞斌轉任；台灣金、台灣銀行董事長由彰化銀行董事長凌忠嫄轉任。

九大公股包括台灣金控、台灣土地銀行、合庫金控、第一金控、華南金控、彰化銀行、兆豐金控、台灣中小企業銀行、中國輸出入銀行。據悉，政院已核定名單，後續將由各公股行庫等主管機關視行政流程，陸續公布。

先前外界認為公股人事年齡偏高，此次近70歲或超過的都退場，董事長平均年齡由67.2歲降為65歲；總經理由62.4歲降為60.5歲，且拔擢女性比例也不小，女性董座並占金控、行庫董座約半數。

兆豐金控由現任合庫金控董事長董瑞斌轉任，並兼任兆豐銀行董事長，兆豐金控總經理由蕭玉美續任，兆豐銀行總經理則副總黃永貞升任。

台灣金新董座凌忠嫄。 聯合報系資料照 台灣金控董事長由彰化銀行董事長凌忠嫄轉任，並兼任台灣銀行董事長，台灣金控總經理由現任台灣銀行總經理施瑪莉擔任，台銀總經理則由副總吳佳曉升任。

華南金控董事長由第一金控總經理陳芬蘭轉任，並兼任華南銀行董事長，另外，華南金控總經理李耀卿、華南銀行總經理黃俊智皆續任。

合庫金控董事長由總經理林衍茂升任，並兼任合庫銀行董事長，合庫金控總經理由合庫銀行總經理蘇佐政轉任，合庫銀行總經理則由彰化銀行副總經理王淑芬轉升任。

第一金控董事長邱月琴續任，同時兼任第一銀行董事長，第一金控總經理由現任副總經理方螢基升任。彰化銀行董事長由兆豐銀行總經理胡光華轉任，總經理周朝崇續任。

台企銀部分，董事長劉佩真續任，總經理為農業金庫總經理李國忠轉任。土地銀行董事長則由總經理何英明內升，總經理為台企銀總經理張志堅轉任；另外，輸出入理事主席戴燈山續任。