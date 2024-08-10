快訊

中職／重磅！「好萊塢巨星」喬瑟夫高登李維周日為富邦悍將開球

奧運拳擊／謝淑薇力挺林郁婷 點名拳協、中華奧會該為捍衛選手權益而戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院近日核定人事令…九大公股行庫新董總 敲定

經濟日報／ 記者余弦妙夏淑賢／台北報導
兆豐金新董座董瑞斌。 聯合報系資料照
兆豐金新董座董瑞斌。 聯合報系資料照

賴政府針對九大公股行庫人事安排大致底定，知情人士指出，行政院近日已核定公股行庫人事令，兆豐金（2886）、兆豐銀行董事長合庫金董事長董瑞斌轉任；台灣金、台灣銀行董事長由彰化銀行董事長凌忠嫄轉任。

九大公股包括台灣金控、台灣土地銀行、合庫金控、第一金控、華南金控、彰化銀行、兆豐金控、台灣中小企業銀行、中國輸出入銀行。據悉，政院已核定名單，後續將由各公股行庫等主管機關視行政流程，陸續公布。

先前外界認為公股人事年齡偏高，此次近70歲或超過的都退場，董事長平均年齡由67.2歲降為65歲；總經理由62.4歲降為60.5歲，且拔擢女性比例也不小，女性董座並占金控、行庫董座約半數。

兆豐金控由現任合庫金控董事長董瑞斌轉任，並兼任兆豐銀行董事長，兆豐金控總經理由蕭玉美續任，兆豐銀行總經理則副總黃永貞升任。

台灣金新董座凌忠嫄。 聯合報系資料照
台灣金新董座凌忠嫄。 聯合報系資料照
台灣金控董事長由彰化銀行董事長凌忠嫄轉任，並兼任台灣銀行董事長，台灣金控總經理由現任台灣銀行總經理施瑪莉擔任，台銀總經理則由副總吳佳曉升任。

華南金控董事長由第一金控總經理陳芬蘭轉任，並兼任華南銀行董事長，另外，華南金控總經理李耀卿、華南銀行總經理黃俊智皆續任。

合庫金控董事長由總經理林衍茂升任，並兼任合庫銀行董事長，合庫金控總經理由合庫銀行總經理蘇佐政轉任，合庫銀行總經理則由彰化銀行副總經理王淑芬轉升任。

第一金控董事長邱月琴續任，同時兼任第一銀行董事長，第一金控總經理由現任副總經理方螢基升任。彰化銀行董事長由兆豐銀行總經理胡光華轉任，總經理周朝崇續任。

台企銀部分，董事長劉佩真續任，總經理為農業金庫總經理李國忠轉任。土地銀行董事長則由總經理何英明內升，總經理為台企銀總經理張志堅轉任；另外，輸出入理事主席戴燈山續任。

公股金控與銀行異動概況
公股金控與銀行異動概況

兆豐銀行 合庫金 董事長

延伸閱讀

獨／證交所櫃買高層3人異動 證交所兩高層出任櫃買董總

陽明海運董總異動底定 李孟諺：華航、高鐵將綜合考量

前十大台企逾半董總超過70歲 「81歲拜登退選」給台灣CEO警訊是什麼？

大數字／內資爆發 台股一路高歌

相關新聞

金控前七月賺4,318億創新高 富邦金EPS稱冠

上市金控7月獲利全數揭曉，14家單月合計賺超944億元，前七月累計賺逾4,318億元，年增43%，寫歷年同期新高，並已賺...

政院近日核定人事令…九大公股行庫新董總 敲定

賴政府針對九大公股行庫人事安排大致底定，知情人士指出，行政院近日已核定公股行庫人事令，兆豐金、兆豐銀行董事長由合庫金董事...

熱錢回流…台幣三天升2.48角 攀一個半月新高

熱錢昨（9）日大舉回流，國內上演股匯雙漲戲碼。匯銀主管指出，熱錢瘋狂匯入，加上投信業同步匯回海外投資，激勵新台幣匯率盤中...

九大公股金控、銀行 董總洗牌

九大公股金控、銀行的董總高層人事揭曉，此次異動幅度可說是二○一六年民進黨執政以來幅度最大的一次，還包括總經理互換跑道，或...

獲利持續回溫 五大壽險7月進帳529億

壽險獲利持續回溫。金控旗下國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、凱基人壽與台灣人壽等五大壽險，7月合計賺進529.51億元，較前...

董瑞斌：要幫兆豐找回客戶 計劃持續加強反洗錢與法遵

現任合庫金董事長董瑞斌即將轉任兆豐金暨兆豐銀行董事長，董瑞斌昨（9）日受訪指出，兆豐銀行和他曾經擔任董事長的第一銀行，都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。