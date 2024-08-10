公股高層布局昨（9）日底定，不過，市場盛傳，目前的名單中，部分公股金控或行庫仍是過渡期，最快明年還有一波搬風。另外，目前市場傳出兆豐金（2886）董事長雷仲達可能轉任金融研訓院董事長，中央存款保險董事長也傳出將由金管會前主委黃天牧出任，但皆未獲本人證實。

知情人士透露，這波主要由賴清德總統主導，相關人員執行賴總統的意志，過去的英系人馬，都遠離公股圈，而這波最受賴清德重視的兩大公股位置，就是兆豐金控及臺灣金控，主要是這兩大公股在推動政府重要政策，是最有力的兩大行庫。

知情人士透露，董瑞斌及凌忠嫄這次獲得賴清德青睞，掌控兆豐金及臺灣金董座，最主要的原因，是賴清德過去在行政院長任內時，就與兩人熟識，對董瑞斌尤其欣賞，而凌忠嫄也與賴清德熟識，加上在彰銀任內繳出漂亮成績單，都是這次出線的主要原因。

據了解，董瑞斌是民進黨謝長廷派系人馬，過去曾任第一金控（2892）董事長，在任內即獲時任行政院長的賴清德賞識，不過卻在蘇貞昌擔任閣揆時意外下馬，不難想像是派系之間的消長，此次董瑞斌更在賴政府組閣之際，一度傳為金管會主委人選，顯示董瑞斌頗獲賴政府青睞。

而新的公股行庫人事中，女性比重大幅提升，也是一大亮點，包括第一金控董座邱月琴留任，彰銀（2801）董座凌忠嫄成為台灣金控董事長，第一金總經理陳芬蘭升任華南金（2880）董事長，台企銀（2834）董事長劉佩真留任，八大公股金控或行庫就有四位女董座。