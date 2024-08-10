快訊

中職／重磅！「好萊塢巨星」喬瑟夫高登李維周日為富邦悍將開球

奧運拳擊／謝淑薇力挺林郁婷 點名拳協、中華奧會該為捍衛選手權益而戰

凌忠嫄領軍台灣金 女力加分

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

國銀龍頭台灣銀行與台灣金控董事長，將由彰化銀行（2801）董座凌忠嫄升任。凌忠嫄過去在彰銀除了處理台新金持股爭議立下戰功，向來被視為公股圈女力的代表人物，而她出身財政部官員的專業幕僚處事周延、女性心思細密等雙重優點，預期將對她出掌龍頭銀行起加分作用。

凌忠嫄在公股金融圈並不算是鋒頭頗健的人物，除了不是任職公股金控、舞台相對小一點之外，外界認為幕僚性格應也是原因。提起凌忠嫄，外界對她印象最深刻的主要集中兩件事，第一即是她從擔任財政部國庫署長到彰銀董事長，對戰台新金建功，尤其凌忠嫄在國庫署長任內，率領公股在彰銀改選一役大戰台新金，甚至跑到股東會改選現場「舉牌」呼籲小股東支持公股，被視為捍衛公股的神力女超人。

她在彰銀董事長任上，順利讓台新金出脫持股、不再參與經營權競逐；其次則是她為曾任行政院長的林全愛將，與林全的淵源從林全擔任台北市政府財政局長就開始，當時林全就向財政部借將凌忠嫄，只是後來未成，後來林全出任扁政府財政部長，凌忠嫄頗獲賞識，仕途順遂成為財政部第一位女性主任秘書，2019年她又成了百年彰銀的第一位女性董事長，一再寫歷史紀錄。

台新金 彰銀 財政部

延伸閱讀

台新金投資長簡展穎請辭 傳轉戰公股體系

獨／府院拍板金融人事案 中華郵政由王國材出任

公股人事內幕 董瑞斌、凌忠嫄出線原因曝

公股金控人事底定 四金二銀董事長將異動

相關新聞

金控前七月賺4,318億創新高 富邦金EPS稱冠

上市金控7月獲利全數揭曉，14家單月合計賺超944億元，前七月累計賺逾4,318億元，年增43%，寫歷年同期新高，並已賺...

政院近日核定人事令…九大公股行庫新董總 敲定

賴政府針對九大公股行庫人事安排大致底定，知情人士指出，行政院近日已核定公股行庫人事令，兆豐金、兆豐銀行董事長由合庫金董事...

熱錢回流…台幣三天升2.48角 攀一個半月新高

熱錢昨（9）日大舉回流，國內上演股匯雙漲戲碼。匯銀主管指出，熱錢瘋狂匯入，加上投信業同步匯回海外投資，激勵新台幣匯率盤中...

九大公股金控、銀行 董總洗牌

九大公股金控、銀行的董總高層人事揭曉，此次異動幅度可說是二○一六年民進黨執政以來幅度最大的一次，還包括總經理互換跑道，或...

獲利持續回溫 五大壽險7月進帳529億

壽險獲利持續回溫。金控旗下國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、凱基人壽與台灣人壽等五大壽險，7月合計賺進529.51億元，較前...

董瑞斌：要幫兆豐找回客戶 計劃持續加強反洗錢與法遵

現任合庫金董事長董瑞斌即將轉任兆豐金暨兆豐銀行董事長，董瑞斌昨（9）日受訪指出，兆豐銀行和他曾經擔任董事長的第一銀行，都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。