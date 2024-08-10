凌忠嫄領軍台灣金 女力加分

國銀龍頭台灣銀行與台灣金控董事長，將由彰化銀行（2801）董座凌忠嫄升任。凌忠嫄過去在彰銀除了處理台新金持股爭議立下戰功，向來被視為公股圈女力的代表人物，而她出身財政部官員的專業幕僚處事周延、女性心思細密等雙重優點，預期將對她出掌龍頭銀行起加分作用。

凌忠嫄在公股金融圈並不算是鋒頭頗健的人物，除了不是任職公股金控、舞台相對小一點之外，外界認為幕僚性格應也是原因。提起凌忠嫄，外界對她印象最深刻的主要集中兩件事，第一即是她從擔任財政部國庫署長到彰銀董事長，對戰台新金建功，尤其凌忠嫄在國庫署長任內，率領公股在彰銀改選一役大戰台新金，甚至跑到股東會改選現場「舉牌」呼籲小股東支持公股，被視為捍衛公股的神力女超人。

她在彰銀董事長任上，順利讓台新金出脫持股、不再參與經營權競逐；其次則是她為曾任行政院長的林全愛將，與林全的淵源從林全擔任台北市政府財政局長就開始，當時林全就向財政部借將凌忠嫄，只是後來未成，後來林全出任扁政府財政部長，凌忠嫄頗獲賞識，仕途順遂成為財政部第一位女性主任秘書，2019年她又成了百年彰銀的第一位女性董事長，一再寫歷史紀錄。