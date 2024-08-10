董瑞斌：要幫兆豐找回客戶 計劃持續加強反洗錢與法遵
現任合庫金董事長董瑞斌即將轉任兆豐金（2886）暨兆豐銀行董事長，董瑞斌昨（9）日受訪指出，兆豐銀行和他曾經擔任董事長的第一銀行，都是公股行庫國際化發展的佼佼者，兆豐銀在反洗錢與法遵更是高規格，他期許兆豐原有的優勢繼續發揚光大，而過去因洗防從嚴流失的部分客戶，則是要設法找回來。
本波公股行庫高層人事調整，董瑞斌一直備受看好會再受重用，甚至還一度傳出他可能出任金管會主委。幾度進出公股金融圈，他表示，兆豐的反洗錢與法遵高於同業規格，可能還要先花點時間熟悉一下兆豐的洗防與法遵的系統化現況。
他表示，未來營運重點就是要找出兆豐的優缺點，優點繼續擴大、發揮，弱點則要減輕，過去因為嚴格落實洗防，難免有客戶不適應而出走或是被同業挖牆角，未來拚業務當然要把客戶找回來，而持續鼓舞經營團隊尤其第一線同仁的士氣也是不能忽略的基本功。
董瑞斌是美國范德比大學經濟學博士，專長為財務管理、經濟分析及數位金融。
產官學資歷豐富的董瑞斌，跟過他的部屬咸認他處事明快、開明創新，金融圈則認為他是有才幹但也有點「傲氣」的人，所以他當時突然離開第一金，堅拒其他位子安排。董瑞斌也善於在常態中尋求突破，例如他擔任高雄銀董事長期間，就別開生面成功吸引客戶轉認購特別股，不僅順利完成10億元特別股增資，也讓客戶與銀行關係更緊密，未來他如何領導兆豐金值得期待。
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