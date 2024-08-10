快訊

中職／重磅！「好萊塢巨星」喬瑟夫高登李維周日為富邦悍將開球

奧運拳擊／謝淑薇力挺林郁婷 點名拳協、中華奧會該為捍衛選手權益而戰

董瑞斌：要幫兆豐找回客戶 計劃持續加強反洗錢與法遵

經濟日報／ 記者夏淑賢林勁傑／台北報導
現任合庫金董事長董瑞斌即將轉任兆豐金暨兆豐銀行董事長。 聯合報系資料照
現任合庫金董事長董瑞斌即將轉任兆豐金暨兆豐銀行董事長。 聯合報系資料照

現任合庫金董事長董瑞斌即將轉任兆豐金（2886）暨兆豐銀行董事長，董瑞斌昨（9）日受訪指出，兆豐銀行和他曾經擔任董事長的第一銀行，都是公股行庫國際化發展的佼佼者，兆豐銀在反洗錢與法遵更是高規格，他期許兆豐原有的優勢繼續發揚光大，而過去因洗防從嚴流失的部分客戶，則是要設法找回來。

本波公股行庫高層人事調整，董瑞斌一直備受看好會再受重用，甚至還一度傳出他可能出任金管會主委。幾度進出公股金融圈，他表示，兆豐的反洗錢與法遵高於同業規格，可能還要先花點時間熟悉一下兆豐的洗防與法遵的系統化現況。

他表示，未來營運重點就是要找出兆豐的優缺點，優點繼續擴大、發揮，弱點則要減輕，過去因為嚴格落實洗防，難免有客戶不適應而出走或是被同業挖牆角，未來拚業務當然要把客戶找回來，而持續鼓舞經營團隊尤其第一線同仁的士氣也是不能忽略的基本功。

董瑞斌是美國范德比大學經濟學博士，專長為財務管理、經濟分析及數位金融。

產官學資歷豐富的董瑞斌，跟過他的部屬咸認他處事明快、開明創新，金融圈則認為他是有才幹但也有點「傲氣」的人，所以他當時突然離開第一金，堅拒其他位子安排。董瑞斌也善於在常態中尋求突破，例如他擔任高雄銀董事長期間，就別開生面成功吸引客戶轉認購特別股，不僅順利完成10億元特別股增資，也讓客戶與銀行關係更緊密，未來他如何領導兆豐金值得期待。

兆豐銀行 董事長 董瑞斌

延伸閱讀

獨／公股人事搬風 傳還有下一波

獨／府院拍板金融人事案 中華郵政由王國材出任

公股人事內幕 董瑞斌、凌忠嫄出線原因曝

九大公股金控銀行董總高層底定 民進黨2016年以來搬風幅度最大

相關新聞

金控前七月賺4,318億創新高 富邦金EPS稱冠

上市金控7月獲利全數揭曉，14家單月合計賺超944億元，前七月累計賺逾4,318億元，年增43%，寫歷年同期新高，並已賺...

政院近日核定人事令…九大公股行庫新董總 敲定

賴政府針對九大公股行庫人事安排大致底定，知情人士指出，行政院近日已核定公股行庫人事令，兆豐金、兆豐銀行董事長由合庫金董事...

熱錢回流…台幣三天升2.48角 攀一個半月新高

熱錢昨（9）日大舉回流，國內上演股匯雙漲戲碼。匯銀主管指出，熱錢瘋狂匯入，加上投信業同步匯回海外投資，激勵新台幣匯率盤中...

九大公股金控、銀行 董總洗牌

九大公股金控、銀行的董總高層人事揭曉，此次異動幅度可說是二○一六年民進黨執政以來幅度最大的一次，還包括總經理互換跑道，或...

獲利持續回溫 五大壽險7月進帳529億

壽險獲利持續回溫。金控旗下國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、凱基人壽與台灣人壽等五大壽險，7月合計賺進529.51億元，較前...

董瑞斌：要幫兆豐找回客戶 計劃持續加強反洗錢與法遵

現任合庫金董事長董瑞斌即將轉任兆豐金暨兆豐銀行董事長，董瑞斌昨（9）日受訪指出，兆豐銀行和他曾經擔任董事長的第一銀行，都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。