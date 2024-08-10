金控前七月賺4,318億創新高 富邦金EPS稱冠

上市金控7月獲利全數揭曉，14家單月合計賺超944億元，前七月累計賺逾4,318億元，年增43%，寫歷年同期新高，並已賺贏去年一整年獲利。其中，富邦金（2881）奪下單月、累計獲利及EPS三冠王，國泰金（2882）、中信金（2891）則緊追為二、三名。

統計14家上市金控有半數前七月累計獲利突破200億元，是歷來首見，顯示金控隨著經營規模逐年壯大，獲利能力也更上層樓。

上市金控整體獲利在7月同時創下史上最好7月、累計同期新高兩項新紀錄，關鍵在於台股7月創高且日均量增、美元對台幣持續升值有利壽險匯兌利益、現金股息入帳高峰等正面因素。不過，雖然整體金控前七月獲利創新高，刷新2021年紀錄，但從7月下旬到8月目前全球股災，資本市場大震盪，對各金控財務操作、評價損益的影響如何，還需要再觀察，後續包括美國降息時間與幅度、美總統大選等，都將挑戰金控後續的獲利表現。

富邦金自結7月稅後純益267.4億元，創單月史高，前七月稅後純益1,078億元，已超越去年全年獲利並創歷年同期新高，年增94.41%，EPS為8元。子公司富邦人壽、富邦證券7月同創單月歷史新高，台北富邦銀、富邦證累計獲利也創歷年同期新高。

富邦金7月大賺主因富邦人壽7月稅後純益206.2億元，創單月新高，累計稅後純益為722億元。北富銀7月稅後純益33億元，累計前七月稅後純益195.2億元，年成長21%，核心業務穩健成長，帶動利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長11%及46%。

開發金7月自結稅後純益80.56億元，創下歷史單月新高，累計前七月稅後純益達250.09億元，年增81%，並創歷史同期新高，EPS 1.46元，每股獲利排名跳升。

開發金7月獲利創高，主因子公司凱基人壽7月單月大賺70.23億元，也創單月新高，其次凱基證券受惠台股量增價漲，單月獲利10.16億元，凱基銀6月獲利成長強勁，因此推升開發金獲利創高。

新光金7月稅後純益28.84億元，累積前七月稅後純益232.94億元，EPS達1.5元。新光金副總林宜靜表示，新光金旗下新光人壽7月獲利維持穩定，主要是股息入帳，新台幣匯率貶值產生匯兌利益及實現資本利得。