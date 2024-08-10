永續行動獎 中信金奪17項殊榮

中信金控（28914）致力實踐聯合國永續發展目標（SDGs），旗下子公司中信銀行、台灣人壽及中信文教基金會勇奪「2024亞太暨台灣永續行動獎」五項金獎、四項銀獎及八項銅獎，共17項大獎，獲獎數居本屆金融業之冠。

中信金另以《路邊一所夢想下》、《單親媽媽遇見信扶「揉」出新人生》、中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽年度影片《Dream Big敢夢》，以及中信金《永續金融 淨無止境》ESG形象片共四部影片，於超過180部參賽作品中突圍，囊括「2024第八屆台北金鵰微電影展」頒發之永續微電影白金、金、銀及銅獎四項大獎肯定。

台灣永續能源研究基金會今年以「潮·永續」為主題，舉辦2024第三屆亞太永續博覽會，期間同時舉行2024亞太暨台灣永續行動獎與2024第八屆台北金鵰微電影展頒獎典禮，由中信銀行國際事務最高顧問暨中信文教基金會董事長馮寄台、中信銀行個金作業暨資訊處處長蕭重建及台灣人壽公關部部長孫紀蘭出席領獎。

中信銀行善用金融影響力，配合政府打詐，打造「神盾聯防機制」，於分行建立迎賓識詐、關懷堵詐、櫃檯阻詐三道防線，並攜手內政部警政署建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」聯防懲詐。

率先於全台超過7,400部的中國信託ATM設置節能模式，於離峰時段降低耗能、紙本交易明細與優惠券數位化；首創「AI服務助理」運用人工智慧技術協助客服人員，客戶滿意度提升至95%；中信文薈館「校園金融素養扎根計畫」總計奪下「亞太永續行動獎」一銀獎、一銅獎及「台灣永續行動獎」三項金獎、一項銅獎。

台灣人壽響應政府綠色能源政策，為亞洲首家參與離岸風電融資的壽險業者，2023年海龍離岸風場專案聯貸總金額達1,170億元，創下亞太區金額與規模最大離岸風場專案融資，並陸續投入星耀與星鱻大型地面光電及漁電共生案場，以社會永續發展為目標。另連續五年推展「不老棒球」運動，獲「台灣永續行動獎」三項銀獎、兩項銅獎，以及「亞太永續行動獎」四項銅獎肯定。

至於舉辦八屆的「台北金鵰獎」用以表揚藉由微電影力量，向社會宣揚永續意識的良善團體，中信金長期推廣慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益回饋社會，也將其努力透過微電影感動人心。中信文教基金會深化偏鄉藝文教育，攜手無獨有偶工作室劇團啟動「偶戲種子教師計畫」的「夢想家圓夢工程」專案勇奪「亞太永續行動獎」及「台灣永續行動獎」雙料金獎。