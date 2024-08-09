投資收益豐、匯兌利益多 五大壽險前七月賺進近2,000億元

壽險獲利持續回溫。金控旗下國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、凱基人壽與台灣人壽等五大壽險，7月合計賺進529.51億元，較前一個月大增48%；累計前七月，五大壽險稅後合計賺進1,916億元。

富邦人壽今（9）日公布，7月稅後純益為206.2億元，創單月獲利新高，累計稅後純益為722億元，亦創歷年前七月第三高；且7月及累計獲利較去年同期分別成長146%及108%。富壽7月主要投資收益來源為國內外股票及基金資本利得、利息收入及股利收入；富壽指出，7月於台美股高點伺機實現資本利得，加上部分現金股息入帳挹注投資收益。另外，美元兌新台幣單月升值1.19%，貢獻當月匯兌利得。

開發金（2883）旗下凱基人壽7月稅後純益70.23億元，創歷史單月新高，累計前七月稅後純益180.1億元，較去年同期大幅成長1.36倍。開發金指出，凱基人壽7月獲利高成長，7月進入壽險業認列現金股息高峰期，凱壽股票、ETF在內現金股息貢獻約40餘億元，加上有效掌握資本市場行情、伺機積極實現資本利得，美元兌台幣升值降低避險成本，7月有匯兌利益，整體投資收益亮眼，

新光人壽7月稅後賺17.27億元，累積前七月稅後賺165.28億元，7月獲利主要來自股息入帳、新台幣匯兌利益，與7月初趁股市高檔伺機實現資本利得。新壽7月提存超過40億元的外匯價格變動準備金，讓外匯準備金累積到280億元，對下半年抵禦新台幣波動有極大幫助。

國泰金控（2882）旗下國泰人壽7月稅後純益168.3億元，創單月次高，累計稅後純益650.9億元，較去年同期暴增1.52倍；中信金（2891）旗下台壽7月稅後純益67.51億元，較前一個月激增2.58倍；今年前七月稅後純益為197.72億元，年增達1.07倍。