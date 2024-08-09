熱錢大回流、央行忙阻升 匯銀曝：外資匯入是為了「這」件事

熱錢今（9）日大舉回流，國內上演令投資人振奮的股匯雙漲戲碼。匯銀主管指出，熱錢瘋狂匯入，加上投信業同步匯回海外投資，激勵新台幣匯率盤中衝至32.398元、最多升值1.95角；為維持匯市相對穩定，中央銀行全日不斷敲進美元減緩升幅，終場勁升1.53角，收32.44元，連三升並創一個半月新高。

央行資料顯示，三個交易日以來，新台幣匯率累計升值2.48角，匯價也一舉升破32.5元關卡。

匯銀主管說，熱錢今天匯入至少7、8億美元，投信業也有不少海外投資款項匯回，這兩股力道，是推升新台幣匯率的主因；相較市場湧現的拋匯盛況，今天幾乎只有央行站在美元買方，且為避免升勢失控，老大（指央行）今天從早盤買到收盤、調節力道不小；外資、投信、央行都進場，使匯市交投熱絡，今天一日締造了27.785億美元的成交巨量。

匯銀主管表示，台股今天收盤大漲598.9點，熱錢也同步強勢匯入，用意很明顯，就是下周將伺機進場買台股，「台股歷經一番上沖下洗後，現在價格已相對便宜，吸引外資重新匯入布局。」

展望後市，匯銀主管分析，下周要先觀察一下32.2、32.3價位是否會被升破，畢竟新台幣匯率已經連續強升三天，接下來能否再下一城，得觀察熱錢動向、股市表現與主要亞幣強弱，特別是日圓匯率能否進一步持穩。

央行統計顯示，美元指數今天上漲0.23%，多數主要亞幣對美元升值，僅日圓與人民幣匯率黯然貶值；其中，日圓匯率重挫0.9%，人民幣匯率也貶值0.15%。

至於台灣主要貿易對手國貨幣韓元．今天強升0.72%，新台幣匯率則是升值0.47%，星元匯率微幅升值0.04%。

匯銀主管解釋，近期市場風險偏好明顯升溫，先前全球股市暴跌引發日圓「套利交易」平倉潮暫告落幕，是促使日圓匯率回貶的主因。