上海商銀7月獲利22.4億元 今年最佳單月表現

上海商銀（5876）今日公告7月自結獲利，稅後純益22.4億元，累積稅後純益79.7億元，每股稅後純益（EPS）為1.64元。上海商銀今年2月到4月每月獲利均維持在14億元左右，5月成長至17.5億元。6月因增提備抵呆帳轉虧，7月則迎來今年表現最佳月份。據了解，主要受益於股利入帳，另手續費收入也增加。

另外，因上海商銀7月23日公告調整增提今年上半年度的備抵呆帳11億元，因此更新6月自結損益。更正後的6月合併稅前虧損32.5億元，上半年合併稅前盈餘為78.1億元，基本EPS為1.18元。

6月底，上海商銀香港子行增提備抵呆帳14.8億元港幣（約新台幣62億元），而後台灣母行採保守穩健原則及反映經營市場環境，增提備抵呆帳新台幣11億元，反映於上半年財報稅後純益減至57.2億元，EPS為1.18元。