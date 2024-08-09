賺贏2023全年！14家上市金控前7月大賺4318億 這間穩坐3冠王

7月新台幣走貶挹注壽險業匯兌利益，美台股市走揚亦增添實現資本利得空間，加上股息收入入帳共3大利多，助攻14家上市金控7月稅後淨利達新台幣943.89億元，年增41.93%；累計前7月稅後淨利達4318.04億元，年增58.23%，已賺贏2023年全年。

就個別金控觀察，富邦金穩坐金控單月獲利、累計獲利及每股獲利3冠王寶座，且為今年首家賺破千億的金控；今年截至7月止，「金控雙雄」富邦金及國泰金均已賺贏2023年全年，新光金累計前7月稅後淨利232.94億元，亦繳出亮麗成績揮別2023年虧損窘境，開發金累計前7月稅後淨利達250.09億元，也飛越2023年全年的189.62億元。

富邦金7月稅後淨利達267.4億元，一舉創下史上單月獲利新高紀錄，年增1.13倍；累計前7月稅後淨利1078億元，創歷年同期新高，年增達94.4%，每股稅後淨利（EPS）高達8元。

其中，因資本利得、股息收入入帳，加上新台幣走貶貢獻匯兌利得，富邦金子公司富邦人壽7月稅後淨利達206.2億元，年增1.46倍，單月稅後淨利一舉創下史上新高。富邦證券受惠台股行情熱絡，7月稅後淨利達17.5億元，亦創史上單月新高。

受惠資本利得、匯兌利益及經常性收益推升國泰人壽獲利，加上國泰世華銀行等其餘支柱獲利動能持續穩健，國泰金7月稅後淨利達214.9億元，創歷年同期新高，年增33.64%；累計前7月稅後淨利達931億元，年增9成，EPS達6.07元，單月獲利、累計獲利及每股獲利均居上市金控第2，表現僅次於富邦金。

中信金7月稅後淨利達108.41億元；累計前7月稅後淨利480.48億元，EPS為2.41元。中信金表示，子公司中信銀7月放款及財富管理業務動能成長強勁，單月稅後獲利38.21億元，台灣人壽則反映股票資本利得及股利收入貢獻，單月稅後獲利67.51億元。

新光金6月稅後淨利突破百億元，創金控史上單月最佳獲利，7月稅後淨利為28.84億元，月減71.73%，相比2023年同期則年減48.05%。新光金發言人林宜靜表示，新壽7月實現資本利得力道相對有收斂，但就單月看，投資部位仍有逢高調節實現獲利，加上股息入帳、新台幣貶值減緩避險成本壓力，讓新光金已連6個月繳出獲利成績，累計前7月稅後淨利達232.94億元，EPS達1.5元。

隨新壽營運步入佳境，資本適足率（RBC）壓力減輕，林宜靜指出，「對6月底RBC達標審慎樂觀」，另新壽強化資本計畫持續進行，新光金8月7日已順利完成金控現增案，收足全部股款，並向金管會申請轉投資新壽，估138.6億元資金可望在8月底順利挹注新壽，新壽發次債規劃亦已經金管會核准，同樣預計8月底完成。

受惠台股交易量能持續成長，加上適逢上市櫃公司現金股利發放旺季，股息收入入袋，開發金7月稅後淨利繳出80.56億元好成績；累計前7月稅後淨利250.09億元，年增81%，7月或前7月獲利皆創同期新高，累計EPS達1.46元。永豐金7月稅後淨利24.05億元，累計前7月稅後淨利146.09億元，亦創同期新高，年增17.4%，EPS為1.18元。

台新金7月稅後淨利20億元，年減6.54%，主因台新創投投資鑽石生技評價波動，對單月金控獲利產生影響，但台新金累計前7月稅後淨利仍達125.7億元，年增13.96%，EPS為0.91元。子公司台新銀行7月稅後淨利13.6億元，年減18.07%，主因投資收益減少所致，但核心業務獲利動能仍持續穩健，累計前7月稅後淨利近百億元，年增3.95%。

4大公股金控方面，兆豐金前7月稅後淨利245.88億元，年增11.3%，EPS達1.71元，穩坐公股龍頭。第一金前7月稅後淨利165.94億元，年成長4.5%。華南金前7月稅後淨利140.05億元，年成長9.2%。合庫金前7月稅後淨利128.37億元，年增7.6%。