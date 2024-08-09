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台新金投資長簡展穎請辭 傳轉戰公股體系

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台新金控投資長簡展穎。聯合報系資料照
台新金控投資長簡展穎。聯合報系資料照

台新金控（2887）9日公告，原金控投資長、台新銀行金融市場事業總處執行長簡展穎正式請辭。在公股行庫正異動之際，市場傳出簡展穎將轉戰公股體系，可能出任公股金控旗下的投信、創投等子公司董事長。

台新金近一個月多來完成世代交替，旗下銀行、人壽、投信、投顧、創投等子公司進行大規模人事改組，包括銀行原法金事業處處長林淑真升任總經理、原總經理尚瑞強升任副董事長、原個金副執行長包國儀升任執行長、信保前總經理洪素珍接任投顧董事長等。

簡展穎除了是台新金控投資長，也是台新銀行金融事業處的處長，一手主掌台新金控及銀行的投資事務，過去曾任東方匯銀董事總經理。

公股行庫 台新金控

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