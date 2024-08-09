富邦悍將、啟雲科技打造 AI 虛擬攝影棚 帶動粉絲新經濟

運動行銷結合科技產生多元效果，啟雲科技（Speed 3D Inc.）與中華職棒富邦悍將「運動加科技」研發「AI虛擬攝影棚」（AI Virtual Studio）9日晚間在新莊棒球場啟用。AI攝影棚極具科技感、猶如太空艙的外觀設計，非常吸睛，22位虛擬Fubon Angels全員到齊，讓進場參與棒球賽事的民眾能透過最新虛擬技術，與Angels進行近距離互動。這項創新設施不僅為悍將球迷提供了更多元、更深刻的互動體驗，同時也為粉絲經濟創造了新的營收渠道。

富邦育樂總經理陳昭如表示，富邦悍將與啟雲科技合作的AI虛擬攝影棚，經過多次的嘗試與調整，突破過往只能合照的限制，推出動態跳舞互動結合的功能。讓球迷朋友不論自己最支持的啦啦隊員今天是否有到場，都能夠近距離互動，留下難忘的紀念。未來也會持續與行銷團隊發展球員版的互動模式，運用科技的創新提供更多元的服務。

啟雲科技執行長丘立全表示，AI虛擬攝影棚結合粉絲經濟及科技創新，透過這項技術及軟硬體整合，讓球迷粉絲能夠與喜愛的啦啦隊成員互動，提升參與感及忠誠度。團隊還在開發「AI時空點唱機」，讓粉絲可以跟檸魂歌姬一起歡樂唱跳。

啟雲科技去年底推出「AR互動攝影棚」技術，再創新推出新一代的「AI虛擬攝影棚」，啟雲科技致力於通過技術創新，隨著的推出並導入不同的育樂型場域，提升粉絲體驗並拓展粉絲經濟的潛力。