台股反攻強彈598.9點 新台幣爆量勁揚收1個半月新高

台股今天繼續反攻，大漲598.9點，新台幣匯率走勢終於同步，在熱錢簇擁之下，全日強勢攻高，終場收在32.44元，強升1.53角，寫下1個半月來的新高紀錄，交投火熱下，台北及元太外匯市場總成交金額爆出27.785億美元的巨量。

在美國經濟衰退、日本升息以及中東局勢升溫等利空籠罩之下，本週全球股市劇烈震盪，台股曾單日大跌超過1800點，創史上最大跌點，指數跌破2萬點關卡，最低達19662.74點。

隨著市場恐慌氣氛緩和，美國股市強勁反彈，台股同步反攻，今天在電子、金融和傳統產業股同步上揚帶動下，加權指數上漲598.9點，收在21469點；本週跌勢大幅收斂，下跌169.09點。

新台幣匯率本週多數時間與台股分道揚鑣，今天終於同步，在熱錢大舉匯入之下，新台幣兌美元一早以32.57元開盤後，匯價穩步攻高，接連突破32.5、32.4元兩道關卡，最高升抵32.398元、狂漲近2角。

新台幣今天同步收週線，儘管台股上沖下洗如坐大怒神，外資提款台股後，並未全面撤出，反是伺機而動、重新布局，週線收下連2紅，本週累計升值3.77角或1.16%。

外匯交易員認為，本週金融市場波動劇烈，但從這幾個交易日看來，台股已經有打底完成的味道，接下來將嘗試突破，試圖重返22000點、23000點大關，只要外資持續匯入，新台幣可望揮別7月的疲軟態勢，轉為區間偏升格局。

不過外匯交易員補充，美國月初公布的經濟數據表現不佳，市場劇烈反應，一度認為美國聯準會（Fed）9月降息可能擴大至2碼（1碼是0.25個百分點），美元也大跳水，但最新公布的初領失業救濟人數比預期低，意味「經濟沒有想像中那麼差」，美元便小幅回彈。

外匯交易員認為，新台幣止貶訊號浮現，但尚無支撐繼續升值的明顯動能，接下來美國經濟情勢、對聯準會的降息預期，以及外資是否持續匯入，將牽動台灣股匯走勢。

根據央行統計，美國初領失業救濟人數釋出正面訊號，緩解對經濟衰退的擔憂之後，美元指數今天回彈0.23%，亞幣升貶互見，人民幣下跌0.15%、日圓貶值0.9%，新台幣強勢升值0.47%、韓元勁揚0.72%。