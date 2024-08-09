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獨家／公股人事搬風 傳還有下一波

經濟日報／ 金融組／台北即時報導
兆豐金董事長雷仲達可能轉任金融研訓院。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
兆豐金董事長雷仲達可能轉任金融研訓院。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

九大公股行庫人事底定，不過市場卻盛傳，目前的名單中，部分公股金控或行庫，仍是過渡期，最快明年還有一波搬風。

據知情人士透露，這波公股金控及行庫的人事布局中，部分公股董總位置角逐者眾，卻有少部分金控或公股，人才難覓，使得部分金控或公股行庫出現短期留任，或是臨危受命的情形，不過預料今年底前，不會有大變動，最快明年將出現新一波搬風。

從這次九大公股行庫的名單來看，留任者眾，有些還爆出大黑馬，不過知情人士說，有些留任並不是長期，而大黑馬也可能是臨危受命，後續動向，還要進一步觀察。

另外，公股行庫人事底定後，部分卸任的董、總，有些尚未有明確去向，目前市場傳出兆豐金董事長雷仲達可能轉任金融研訓院，另外中央存款保險公司，也傳出前金管會主委黃天牧已同意出任，但皆未獲本人證實。

兆豐金 公股行庫 金管會

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