快訊

注意！Disney+用戶難逃寄生帳號 執行長明訂這時間「認真開抓」還要漲月費

獨家／府院拍板金融人事案 中華郵政由王國材出任

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部前部長王國材將接任中華郵政公司新任董事長。聯合報系資料照
交通部前部長王國材將接任中華郵政公司新任董事長。聯合報系資料照

賴政府上任後針對公股行庫人事將定案，據知情人士指出，目前公股行庫相關人士均已拍板，日前行政院長卓榮泰已核定人令，預計近期就會正式公告，此外，先前傳出中華郵政董座將由前交通部長王國材出任，相關人事令也已由政院拍板核定，預計近期就會公布。

財政部督導的公股金融機構一共有九家，包括：台灣金控、台灣土地銀行、合庫金控、第一金控、華南金控、彰化銀行、兆豐金控、台灣中小企業銀行、中國輸出入銀行。

據了解，此次人事以偏向年輕化，董事長平均年紀由67.2歲降為65歲；總經理由62.4歲降為60.5歲。這次值得一提的是，也拔擢高階專業人才，例如黃永貞（兆豐總經理、女、59歲）、王淑芬（合庫總經理、女、63歲）、方螢基（第一總經理、男、61歲）、吳佳曉（台銀總經理、男、61歲），主要是基於傳承栽培接棒等考量，拔擢女性比例也不小。

府院高層敲定的公股高層人事詳細名單如下：

兆豐金：董事長董瑞斌（合庫金董轉任）、總經理蕭玉美（續任）

兆豐銀：董事長董瑞斌兼任、總經理黃永貞（內升）

台灣金：董事長凌忠嫄（彰銀董事長轉任）、總經理施瑪莉（台銀升任）

台銀：董事長凌忠嫄兼任、總經理吳佳曉（內升）

華南金：董事長陳芬蘭（一銀金總座轉任）、總經理李耀卿（續任）

華南銀：董事長陳芬蘭兼任、總經理黃俊智（續任）

彰銀：董事長胡光華（兆豐總座轉任）、總經理周朝崇（續任）

第一金：董事長邱月琴（續任、兼第一銀董事長）、總經理方螢基（內升）

合庫金：董事長林衍茂（總座升任）、總經理蘇佐政（合庫銀總座轉任）

合庫銀：董事長林衍茂兼任、總經理王淑芬（彰銀副總轉升任）

輸出入理事主席戴燈山（續任）

台企銀：董事長劉佩真（續任）、總經理李國忠（農業金庫總座轉任）

土地銀行：董事長何英明（內升）、總經理張志堅（台企銀總座轉任）

兆豐金控 合庫金 董事長

延伸閱讀

公股行庫董總大搬風 出身一銀、合庫銀大贏家

公股人事內幕 董瑞斌、凌忠嫄出線原因曝

九大公股金控銀行董總高層底定 民進黨2016年以來搬風幅度最大

永續行動獎／彰銀一舉囊括六大獎

相關新聞

九大公股金控銀行董總高層底定 民進黨2016年以來搬風幅度最大

九大公股金控、銀行的董總高層人事揭曉，此次異動幅度可說是2016年民進黨執政以來幅度最大的一次，還包括總經理互換跑道，或...

獨家／公股人事搬風 傳還有下一波

九大公股行庫人事底定，不過市場卻盛傳，目前的名單中，部分公股金控或行庫，仍是過渡期，最快明年還有一波搬風。

獨家／府院拍板金融人事案 中華郵政由王國材出任

賴政府上任後針對公股行庫人事將定案，據知情人士指出，目前公股行庫相關人士均已拍板，日前行政院長卓榮泰已核定人令，預計近期...

公股人事內幕 董瑞斌、凌忠嫄出線原因曝

公股人事布局9日底定，知情人士透露，這波主要由總統賴清德主導，相關人員執行賴總統的意志，過去的英系人馬，都遠離公股圈，而...

將來銀行新戶享10％活、定存優利 舊戶揪友同享好康

等同活存「14倍利」風暴持續席捲市場，將來銀行宣布，原定於7月底截止的活、定存10％超甜利率活動，應廣大用戶熱烈反應，確...

新壽基金會辦「一日理財小尖兵」 金融Ai向下扎根

新光人壽慈善基金會與志聖工業股份有限公司、彭博Bloomberg 台北分公司以及FLY Taiwan日前聯合舉辦「一日理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。