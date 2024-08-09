獨家／府院拍板金融人事案 中華郵政由王國材出任
賴政府上任後針對公股行庫人事將定案，據知情人士指出，目前公股行庫相關人士均已拍板，日前行政院長卓榮泰已核定人令，預計近期就會正式公告，此外，先前傳出中華郵政董座將由前交通部長王國材出任，相關人事令也已由政院拍板核定，預計近期就會公布。
財政部督導的公股金融機構一共有九家，包括：台灣金控、台灣土地銀行、合庫金控、第一金控、華南金控、彰化銀行、兆豐金控、台灣中小企業銀行、中國輸出入銀行。
據了解，此次人事以偏向年輕化，董事長平均年紀由67.2歲降為65歲；總經理由62.4歲降為60.5歲。這次值得一提的是，也拔擢高階專業人才，例如黃永貞（兆豐總經理、女、59歲）、王淑芬（合庫總經理、女、63歲）、方螢基（第一總經理、男、61歲）、吳佳曉（台銀總經理、男、61歲），主要是基於傳承栽培接棒等考量，拔擢女性比例也不小。
府院高層敲定的公股高層人事詳細名單如下：
兆豐金：董事長董瑞斌（合庫金董轉任）、總經理蕭玉美（續任）
兆豐銀：董事長董瑞斌兼任、總經理黃永貞（內升）
台灣金：董事長凌忠嫄（彰銀董事長轉任）、總經理施瑪莉（台銀升任）
台銀：董事長凌忠嫄兼任、總經理吳佳曉（內升）
華南金：董事長陳芬蘭（一銀金總座轉任）、總經理李耀卿（續任）
華南銀：董事長陳芬蘭兼任、總經理黃俊智（續任）
彰銀：董事長胡光華（兆豐總座轉任）、總經理周朝崇（續任）
第一金：董事長邱月琴（續任、兼第一銀董事長）、總經理方螢基（內升）
合庫金：董事長林衍茂（總座升任）、總經理蘇佐政（合庫銀總座轉任）
合庫銀：董事長林衍茂兼任、總經理王淑芬（彰銀副總轉升任）
輸出入理事主席戴燈山（續任）
台企銀：董事長劉佩真（續任）、總經理李國忠（農業金庫總座轉任）
土地銀行：董事長何英明（內升）、總經理張志堅（台企銀總座轉任）
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