快訊

中華隊9日賽程 舉重陳玟卉接棒爭牌 高球2女將追近領先集團

日本預警南海海槽大地震 我氣象署曝對台影響

美中對抗蔓延到奧運賽場 國際反禁藥機構成夾心餅乾

公股人事內幕 董瑞斌、凌忠嫄出線原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君林勁傑／台北即時報導
合庫金控董事長董瑞斌內定出任兆豐金董座。圖/聯合報系資料照
合庫金控董事長董瑞斌內定出任兆豐金董座。圖/聯合報系資料照

公股人事布局9日底定，知情人士透露，這波主要由總統賴清德主導，相關人員執行賴總統的意志，過去的英系人馬，都遠離公股圈，而這波最受賴清德重視的兩大公股位置，就是兆豐金及臺灣金，主要是這兩大公股在推動政府重要政策，是最有力的兩大行庫。

據知情人士透露，董瑞斌及凌忠嫄這次獲得賴清德青睞，掌控兆豐金及臺灣金董座，最主要的原因，是賴清德過去在行政院長任內時，就與兩人熟識，對於董瑞斌尤其欣賞，而凌忠嫄也與賴清德熟識，加上在彰銀任內繳出漂亮成績單，都是這次出線的主要原因。

據了解，董瑞斌是民進黨謝長廷派系人馬，過去曾任第一金控董事長，在任內即獲時任行政院長的賴清德賞識，不過卻在蘇貞昌擔任閣揆，意外下馬，不難想像是派系之間的消長，此次董瑞斌更在賴政府組閣之際，一度傳為金管會主委人選，不過最後證明是烏龍一場。不過由此可以證明，董瑞斌頗獲賴政府青睞。

而新的公股行庫人事中，女性比重大幅提升，也是一大亮點，包括第一金控董座邱月琴留任，彰銀董座凌忠嫄成為台灣金控董事長，第一金總經理陳芬蘭升任華南金董事長，台企銀董事長劉佩真留任，八大公股金控或行庫就有四位女董座，占了一半之多。

另外，不少行庫也出現過去較少見的內升情形，顯見賴政府在人事布局上，也考慮到經營穩健及政策的一貫性，這也是一大特點。

第一金控 董瑞斌 賴清德

延伸閱讀

賴清德稱非核家園不是民進黨意識形態 黃國昌：打臉卓榮泰？

非核家園政策轉彎？總統府：遺憾遭惡意扭曲

兌現政見 賴清德：健康台灣深耕計畫編列100億預算

李彥秀爆：民進黨政府2年千萬養御用律師事務所

相關新聞

九大公股金控銀行董總高層底定 民進黨2016年以來搬風幅度最大

九大公股金控、銀行的董總高層人事揭曉，此次異動幅度可說是2016年民進黨執政以來幅度最大的一次，還包括總經理互換跑道，或...

公股金控人事底定 四金二銀董事長將異動

公股金控董事長人事安排近期底定，其中最受矚目的兆豐金控、台灣金控新董座，應可望分別由合作金庫金控董事長董瑞斌、彰化銀行董...

公股人事內幕 董瑞斌、凌忠嫄出線原因曝

公股人事布局9日底定，知情人士透露，這波主要由總統賴清德主導，相關人員執行賴總統的意志，過去的英系人馬，都遠離公股圈，而...

獨／金管會前主委黃天牧 將出任存保公司董事長

金管會前主委黃天牧的新去向已定。據了解，黃天牧將在9月獲安排出任中央存款保險公司董事長，前董事長蘇財源也將退休。

新壽基金會辦「一日理財小尖兵」 金融Ai向下扎根

新光人壽慈善基金會與志聖工業股份有限公司、彭博Bloomberg 台北分公司以及FLY Taiwan日前聯合舉辦「一日理...

永豐金證券 ESG 紮根偏鄉教育 贊助「PBL 大觀園」活動

永豐金證券實踐普惠金融及擴大對偏鄉學童教育支持，與誠致教育基金會合作，贊助舉辦「PBL大觀園」活動，共計11所來自偏鄉的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。