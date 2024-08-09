公股行庫董總大搬風 出身一銀、合庫銀大贏家

公股行庫高層人事調整今天傳出大勢底定，以略為年輕化、女性過半為原則，位子大風吹，九大公股行庫中，僅第一金、台企銀董座為現任者續任，兆豐金董事長由現任合庫金董座董瑞斌回鍋出任，台灣金董事長由原彰銀董座凌忠嫄出掌，而此波人事異動中，出身一銀背景的女性高層顯著增加，合庫銀以及土銀總經理則是他行空降，分別由原台企銀總經理張志堅、彰銀副總經理王淑芳出任，其次出身合庫銀背景的也不少。

此次調整後公股人事變成五大公股金控與旗下銀行董事長全部都是同一人，恢復以往慣例，原本台灣金、合庫金是金、銀董座分立再改回來，至於五大公股金控與旗下銀行的總經理，則維持由不同人擔任做法。

公股行庫高層人事在賴政府上台後因諸事繁多以及需要時間作業，因此延後至8月才完成調整檢討，總計五大公股金控、金控下與獨立的銀行共九大行庫董事長，傳出位子大搬風、有老人有新人，據指出，金控層級董事長除第一金未異動，其餘兆豐金、台灣金與合庫金、華南金均變動，合庫金由合庫銀董座林衍茂內升，華南金董座由原第一金總經理陳芬蘭出任。

兆豐金旗下兆豐銀總經理由傳聞高升許久的原企金副總經理黃永貞升任，台灣金總經理由自一銀退休的原副總轉至台銀任總經理後再升任為台灣金總經理施瑪莉。台銀總經理為副總吳佳曉。

華南金董事長由原第一金總經理陳芬蘭轉升任，並兼華銀董事長。兆豐銀總經理胡光華轉升任彰銀董事長，合庫金由合庫銀董事長林衍茂升任並續兼合庫銀董座，合庫銀總經理蘇佐政升合庫金總經理，合庫銀總經理游彰銀副總王淑芳轉升任。

第一金總經理由副總方螢基內升，台企銀總經理由去年10月才出任農業金庫總經理的李國忠接任。