快訊

中華隊9日賽程 舉重陳玟卉接棒爭牌 高球2女將追近領先集團

日本預警南海海槽大地震 我氣象署曝對台影響

美中對抗蔓延到奧運賽場 國際反禁藥機構成夾心餅乾

永豐金證券 ESG 紮根偏鄉教育 贊助「PBL 大觀園」活動

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券贊助「PBL大觀園」活動，11學校450人參與。業者提供
永豐金證券贊助「PBL大觀園」活動，11學校450人參與。業者提供

永豐金證券實踐普惠金融及擴大對偏鄉學童教育支持，與誠致教育基金會合作，贊助舉辦「PBL大觀園」活動，共計11所來自偏鄉的小學及國中參加，永豐志工團並以行動劇及遊戲推廣金融與防詐知識。

永豐金證券總經理張李章隆表示，知識平權、縮小城鄉差距是實現社會公平的關鍵，以證券金融專業出發，以行動落實永續承諾，讓幼有所長，激發匯集更多共好的力量。

誠致教育基金會董事長李吉仁表示，基金會借鏡美國最大公辦民營學校KIPP，於2017年創立「KIST公辦民營學校」（KIPP Inspired School in Taiwan），關注偏遠地區中小學的發展，引入品格教育，協助這些學校轉型。目前在8縣市有11所KIST中小學，結合企業公益資源，成為KIST聯盟，就讀學生1117人。

今年在永豐金證券獨家贊助支持下，為聯盟學校擴大舉辦「PBL大觀園」，呈現專題探究式學習的成果，師生、家長及永豐志工，共計450人熱情參與。

「PBL大觀園」活動共計國小34組、國中20組參加，各校依特色設定主題，從地球科學、環境永續、地方文化特色、到為畢旅或社區產業募款，同學們以動態展演搭配靜態展示，展現專題探究式學習的活潑創意，聯盟學校雖然散落在各地，透過這次活動，讓學生、老師、家長到志工都能齊聚交流學習。

永豐金證券體認偏鄉學童資源不足，運用永豐志工專業資源並結合核心業務，將金融知識融入活動，於活動中編排演出金融知識與防詐行動劇，藉由奶奶帶小孫子上街遇到的各種情境，了解生活中常見的個資保護、投資風險、以及認識金融機構服務等議題；並設攤規劃適合國小、國中生的闖關遊戲，引導孩子們認識金錢價值、收受存款的金融機構，及區分「需要」與「想要」，用簡單好玩方式培養學童金錢觀念，進而延伸至家庭，提升親子對理財的重視。

永豐金證券2023年起，以提升兒童、青年學子及金融弱勢族群的金融知識教育為目標，擴大與鄉鎮、社區及學校合作，曾舉辦過的活動包括暑期兒童理財營、雲林家扶親子活動、學生企業參訪等，期待藉由每一次的行動與支持，激發匯集更多共好的力量，對社區弱勢居民提供實際幫助，達成「翻轉金融，共創美好生活」的目標。

志工 永豐金

延伸閱讀

率壽險業之先導入短碼簡訊 富邦人壽「68999」防範偽冒科技防詐

高股息最終進化版 臺灣ESG永續高息ETF核准募集

永續行動獎／一銀連續四年獲殊榮

BBB級公司債 有看頭

相關新聞

九大公股金控銀行董總高層底定 民進黨2016年以來搬風幅度最大

九大公股金控、銀行的董總高層人事揭曉，此次異動幅度可說是2016年民進黨執政以來幅度最大的一次，還包括總經理互換跑道，或...

公股金控人事底定 四金二銀董事長將異動

公股金控董事長人事安排近期底定，其中最受矚目的兆豐金控、台灣金控新董座，應可望分別由合作金庫金控董事長董瑞斌、彰化銀行董...

公股人事內幕 董瑞斌、凌忠嫄出線原因曝

公股人事布局9日底定，知情人士透露，這波主要由總統賴清德主導，相關人員執行賴總統的意志，過去的英系人馬，都遠離公股圈，而...

獨／金管會前主委黃天牧 將出任存保公司董事長

金管會前主委黃天牧的新去向已定。據了解，黃天牧將在9月獲安排出任中央存款保險公司董事長，前董事長蘇財源也將退休。

新壽基金會辦「一日理財小尖兵」 金融Ai向下扎根

新光人壽慈善基金會與志聖工業股份有限公司、彭博Bloomberg 台北分公司以及FLY Taiwan日前聯合舉辦「一日理...

永豐金證券 ESG 紮根偏鄉教育 贊助「PBL 大觀園」活動

永豐金證券實踐普惠金融及擴大對偏鄉學童教育支持，與誠致教育基金會合作，贊助舉辦「PBL大觀園」活動，共計11所來自偏鄉的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。