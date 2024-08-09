公股行庫大搬風！人選呼之欲出 內升者眾

賴政府上任後針對公股行庫人事將定案，據悉，兆豐金董事長將由現任合庫金董座董瑞斌轉任，台灣金及台銀董事長由現任彰銀董座凌忠嫄接任，華南金董事長由第一金總經理陳芬蘭升任，第一金董事長邱月琴續任，合庫金董事長由合庫銀董座林衍茂升任。目前財政部尚未回應。

市場傳出，兆豐金總經理由蕭玉美續任。華南金總經理由李耀卿續任。合庫金總經理由合庫銀總經理蘇佐政升任。第一金總經理由副總方螢基內升。彰銀董事長由現任兆豐銀行總經理胡光華升任、彰銀總經理周朝崇續任。台企銀董事長劉佩真續任、總經理由現任農業金庫總經理李國忠轉任。

財政部轄下百分之百公股方面，台灣金控總經理由現任台銀總經理施瑪莉升任。土地銀行董事長由現任總經理何英明內升、總經理則由現任台企銀總經理張志堅轉任。

據指出，賴清德政府上任後的首次公股行庫調整以年輕化及拔擢專業經理人為主。董事長平均年紀由67.2歲降為65歲；總經理由62.4歲降為60.5歲。