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九大公股金控銀行董總高層底定 民進黨2016年以來搬風幅度最大

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
九大公股金控、銀行的董總高層人事揭曉。其中，台灣金董事長由凌忠嫄出任並兼台銀董事長。圖為台灣銀行總行外觀。圖／本報系資料照片【作者：UCD匯入，日期：2023-09-25，數位典藏序號：20180820215614678】
九大公股金控、銀行的董總高層人事揭曉。其中，台灣金董事長由凌忠嫄出任並兼台銀董事長。圖為台灣銀行總行外觀。圖／本報系資料照片【作者：UCD匯入，日期：2023-09-25，數位典藏序號：20180820215614678】

九大公股金控、銀行的董總高層人事揭曉，此次異動幅度可說是2016年民進黨執政以來幅度最大的一次，還包括總經理互換跑道，或升任董事長，異動人數多達15人，幾乎可說全面大調整。

根據府院決策高層底定的名單，兆豐金控由合庫金董事長董瑞斌轉戰出任，總經理由蕭玉美續任，兆豐銀董事長由董瑞斌兼任，總經理胡光華則轉升彰銀董事長，兆豐銀總經理則由黃永貞內升，另外彰銀總經理由周朝崇續任。

台灣金董事長由凌忠嫄出任並兼台銀董事長，總經理施瑪莉則轉升金控總經理，並由台銀副總吳佳曉升任台銀總經理。

據了解，華南金控董事長張雲鵬從二年前，就向財政部請辭多次，據悉包括今年6月初更已遞出書面辭呈，但由於未有合適的接替人選，因此一直被財部留任，如今順利如願退休，並由第一金總經理陳芬蘭換跑道升任華南金並兼任華銀董事長，總經理則由李耀卿續任。而陳芬蘭赴華南金之後，第一金總經理則由副總方螢基內升。

合庫金由銀行董事長、總經理林衍茂、蘇佐政雙雙升任董座及總座，現任合庫金總經理陳美足將改專任合庫投信董事長，合庫銀總經理則由彰銀副總王淑芳轉升。另外，台企銀董事長劉佩真留任，總經理則由農業金庫總經理李國忠轉任。而土銀董事長除了由總經理何英明升任之外，總經理則由台企銀總經理張志堅轉任。

據了解，此次府院高層拍板人事案，包括黃永貞、王淑芳、方螢基、吳佳曉年紀分別為59歲、63歲、61歲，在公股金融圈可說相對年輕，有助於民進黨政府安排金融業人才傳承，也以此進行經營團隊的世代交替。

兆豐銀 合庫金 董事長

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