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公股金控人事底定 四金二銀董事長將異動
公股金控董事長人事安排近期底定，其中最受矚目的兆豐金控、台灣金控新董座，應可望分別由合作金庫金控董事長董瑞斌、彰化銀行董事長凌忠嫄出任，二人也將兼任兆豐銀、台銀董事長，此外，合計換跑道或升任，共四家公股金控、二家公股銀行的董事長將異動。
據悉，被安排或轉換跑道的公股金控董座，均已親自由閣揆卓榮泰約詢。目前已知，第一金控董事長邱月琴、台企銀董事長劉佩真都將續任，土銀總經理何英明將升任土銀董事長，而董瑞斌換跑道至兆豐金控之後，若依照目前各大公股金控都由金控董事長兼任銀行董事長來看，合庫金董座應該會由合庫銀董事長林衍茂升任。
金融研訓院董事長蘇建榮已出任政大國際金融管理學院院長，他在研訓院任期到9月，最新消息傳出兆豐金董事長雷仲達之後可能出任研訓院董事長，相關人選應會在近期內定案。
至於前台新金投資長簡展穎，據悉獲得華南金民股大力推薦為張雲鵬接替人選，另外也曾傳出他將出任某家公股銀行總經理，不過據最新消息，簡展穎在公股金融圈的位子，應會等到第二輪，也就是公股金控旗下包括投信、創投等子公司的高層人事，才會確定其去向。
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