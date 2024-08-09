獨／金管會前主委黃天牧 將出任存保公司董事長

金管會前主委黃天牧的新去向已定。據了解，黃天牧將在9月獲安排出任中央存款保險公司董事長，前董事長蘇財源也將退休。

據了解，由於前任存保公司董事長朱浩民請辭，因此原本已退休的前任存保總經理蘇財源才在2022年被找回來當董事長，如今黃天牧出任存保董事長，蘇財源也能順勢退休。據悉，出任存保公司董事長，也是尊重黃天牧個人的意願。

一位知情人士指出，尤其是黃天牧才卸任金管會主委沒多久，如果就出任台灣金控董事長：「從管理金融業者的主委變成被管理的金融業者」，這個角色轉換既突然也奇怪，因此，決策高層並未有過安排他出任台灣金董事長的規畫，他個人也並無意願。另外；金融研訓院董事長人選也曾考慮過他，不過黃天牧的意願則傾向去存保公司任職。