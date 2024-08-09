聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／金管會前主委黃天牧 將出任存保公司董事長
金管會前主委黃天牧的新去向已定。據了解，黃天牧將在9月獲安排出任中央存款保險公司董事長，前董事長蘇財源也將退休。
據了解，由於前任存保公司董事長朱浩民請辭，因此原本已退休的前任存保總經理蘇財源才在2022年被找回來當董事長，如今黃天牧出任存保董事長，蘇財源也能順勢退休。據悉，出任存保公司董事長，也是尊重黃天牧個人的意願。
一位知情人士指出，尤其是黃天牧才卸任金管會主委沒多久，如果就出任台灣金控董事長：「從管理金融業者的主委變成被管理的金融業者」，這個角色轉換既突然也奇怪，因此，決策高層並未有過安排他出任台灣金董事長的規畫，他個人也並無意願。另外；金融研訓院董事長人選也曾考慮過他，不過黃天牧的意願則傾向去存保公司任職。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言