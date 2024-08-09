率壽險業之先導入短碼簡訊 富邦人壽「68999」防範偽冒科技防詐

即日起，保戶只要收到「68999」號碼開頭專屬短碼的簡訊，就是富邦人壽傳來的訊息，不用再費心猜疑！近來釣魚簡訊詐騙猖獗，為降低民眾遭假冒簡訊詐騙之風險，富邦人壽率壽險業之先，運用資通訊技術導入商用簡碼「68999」做為企業官方簡訊發送碼，提升辨識度讓保戶能輕鬆判別，藉以防範不肖人士偽冒企業之名反制詐騙。

富邦人壽總經理陳世岳表示：「為打擊簡訊詐騙，富邦人壽實踐企業社會責任，拋磚引玉推出『商用簡碼「68999」』，該服務具有唯一性且不可竄改，有助於減少偽冒企業名義的詐騙簡訊橫行，68999的商用簡訊讓我們的保戶能清楚正確識別真偽，降低財務損失的風險，同時也呼應永續金融評鑑指標之金融消費保護構面，提供保戶信賴、安全的保險服務。」

認明「68999」富邦人壽專屬短碼簡訊

為提供安全保險服務，並杜絕釣魚簡訊所帶來的詐騙疑慮，富邦人壽展開科技防詐，即日起，針對簡訊內文包括連結網址的簡訊，分階段陸續導入以「68999」商用簡碼發送，商用簡碼簡訊的發訊號碼與私人手機十碼號碼不同，其申請和發送都有層層把關，因此無法被偽冒竄改，就像大眾所熟知的社群平台藍勾勾認證，讓保戶輕鬆辨別官方簡訊，確保發送訊息的真實性，有效防範詐騙，保障保戶個人資料安全。

富邦人壽電子通知單服務推行近十年，凡保單留有email或手機號碼即可申請，提供保險費繳費通知、保險費入帳送金單等保單重要權益通知，透過email或簡訊寄發，已吸引超過四成、約156萬保戶相繼申請，只要點選簡訊連結並輸入指定密碼即可查看內容。

公開揭示公司聯絡資訊 呼籲保戶小心求證

除導入「68999」商用簡碼服務，更早已在公司官方網站建置「防範詐騙保護專區」，主動向保戶揭示服務電話外撥代表號為02-66366850，連結網址開頭為https://fubonlife.tw/，簡訊代表號0911-511333、0917-742873、0961-231123等重要聯絡訊息。富邦人壽提醒，保戶若有接獲以公司名義的電話，先保持警覺，並回想近期是否有辦理相關保險業務，並辨明電話號碼及簡訊格式，如仍有疑慮，可主動詢問保單服務人員，或是透過富邦人壽官方網站智能客服、免付費網路電話或諮詢專線，仔細查證，避免自身及周遭親友受害。

打造安全值得信賴的保險服務環境，確保保戶資訊接收安全，是富邦人壽致力永續發展的重要環節，鑒於金融防詐重大議題，領先同業響應行政院數位發展部推出短碼簡訊服務，全面防堵金融保險詐騙風險，亦持續提升保戶服務品質，減少紙本文件使用，降低碳排放，逐步實現ESG永續發展目標。