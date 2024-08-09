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永續發展債券 企業淨零增添籌資利器

經濟日報／ 文／凱基證券

凱基證券長期深耕我國永續發展債券市場，成功協助發行人發行綠色、社會責任、可持續發展債券及SLB等不同型態之債券，籌集企業永續發展或淨零轉型所需資金。

由於永續發展債券之發行，除了須與市場參與者充分溝通，發行公司也須出具投資計畫書與發行後報告，並應經由專業且具獨立性之外部評估機構出具評估意見，這些作為有助於增進資訊透明度，從而提升投資人之認同感與信賴度，讓更多企業能在運用資本市場籌資工具時，向社會大眾傳達實踐環境友善的決心。

近年轉（交）換公司債交易熱絡，且市場參與者多為一般投資大眾，櫃買中心於去年12月將轉（交）換公司債券納入我國永續發展債券市場商品範疇，將有助一般投資人參與ESG投資，而金控、壽險公司及銀行等大型投資機構，亦可透過此新商品多元化資產配置，落實責任投資之承諾。

此外，為利一般投資大眾辨識永續發展轉（交）換公司債券，櫃買中心在債券簡稱以「永」字作為識別。

債券 公司債

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