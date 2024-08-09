遠東新綠色交換債 吸睛

遠東新世紀公司（1402）於8月8日發行全台首二檔5年期綠色交換債券（債券簡稱遠東新E1永、遠東新E2永），發行金額合計新台幣25億元，並於櫃買中心上櫃掛牌。

遠東新世紀公司長期支持我國永續發展債券市場發展，在本次債券發行之前，已經成功參與發行綠色、社會責任、可持續發展以及可持續發展連結（SLB）之永續發展債券，顯示其持續邁向低碳永續經營的決心。

台灣氣候變遷因應法已於2023年正式上路，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）也已經推動試行，企業經營將更具備挑戰，遠東新世紀公司是現行國內唯一取得四種永續發展債券資格認可並成功發行債券籌資的企業，也是台灣第一家納入國際資本市場協會（ICMA）永續發展債券資料庫之非金融業企業，透過整合上、中、下游產業鏈之一條龍經營理念全面實踐永續發展為目標。

本次債券所募資金將用於協助上游產業子公司進行低碳轉型，透過設備更新及技術優化，提升供應鏈永續力，以確保產品符合國際標準並滿足客戶需求，同時響應政府發展綠能政策，降低溫室氣體排放量與能源成本，持續深耕循環經濟，透過建造「織物回收」之處理及製程設備，提升資源使用效益及效率，將舊織物轉化為全新的產品，以減少生產過程中所產生之碳排放量，並積極實現該公司設定於2030年減碳50%、綠色產品50%、綠色原料50%的永續轉型目標。