櫃買永續債 獲國際機構肯定

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
永續發展轉(交)換公司債優勢
永續發展轉(交)換公司債優勢

櫃買中心致力於打造國際級的永續發展債券市場，獲氣候債券倡議組織讚譽為高品質的永續發展債券交易所，續推永續發展轉（交）換公司債券，力挺中小企業淨零轉型。櫃買中心致力於打造國際級永續發展債券市場，截至113年7月，已有來自全球十個國家或地區、58家發行人合計發行215檔、新台幣6,116億元之永續發展債券。

氣候債券倡議組織（CBI）於今年6月24日發布之報告指出，於櫃買中心掛牌之永續發展債券全數符合其氣候債券資料庫方法論，並讚譽櫃買中心是高品質的永續發展債券交易所，顯示我國永續發展債券市場已獲國際機構肯定。

鑒於中小企業為我國經濟發展的基石，且大多透過發行轉（交）換公司債強化財務結構。為了完善我國的永續發展金融生態圈，協助中小企業透過資本市場籌集永續轉型資金，櫃買中心於112年底將轉（交）換公司債納入永續發展債券範疇，並於今年8月首度有遠東新世紀、世紀鋼鐵及台灣水泥公司，參與發行及取得資格認可，期許由大企業的示範，引領中小企業陸續加入。

櫃買中心亦以實際行動支持企業永續轉型，自113年8月1日起至115年底提供外部評估機構費用補貼措施，藉由降低永續發展債券發行成本，提升中小企業參與意願，讓永續發展債券成為籌資者淨零轉型的堅實後盾，並讓轉（交）換公司債可在股票市場投資的便利性，成為投資人實踐責任投資的最佳管道。

債券 櫃買中心

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