非現金支付飆升 刷卡金額同期新高

國人瘋海內外旅遊、國內母親節消費，以及六月刷卡繳稅挹注，推升二○二四年上半年國人非現金支付金額達四點一兆元，其中刷卡金額破二點三四兆元寫歷年同期新高。金管會銀行局副局長林志吉昨指出，若下半年表現比擬上半年，二○二四年非現金支付交易目標「的確有機會達到」，對二○二六年非現金支付交易達十兆元同樣審慎樂觀。

金管會內部估算，今年起三年內，每年非現金交易比數與金額，要分別增加三點六二億筆以及約逾九千億元，才能達到二○二六年八十億筆與十兆元目標。依照二○二三年全年交易六十九點一二億筆與七點二七兆元推算，今年全年交易筆數與金額分別要達七十二點七四億筆以及八點一七兆元。

林志吉指出，上半年非現金支付符合每年預估成長ＫＰＩ目標，如果下半年成長速度比較上半年，全年非現金支付交易目標的確有機會達到。分析原因信用卡成為非現金支付金額成長助攻利器，貢獻交易金額百分之五十七點二三，ＡＴＭ轉帳購物占百分之廿五點九居次。

他指出，上半年國內外旅遊旺盛，母親節檔期挹催動國內消費，繳稅金額飆高，六月單月簽帳金額衝至五六四三億元，年成長百分之六點八五，上半年簽帳金額二點三兆元、年成長逾百分之十一，雙創歷年同期新高。

以今年前五月平均簽帳金額三千五百億元來看，推算六月至少增加近二千億元刷卡繳稅款。其中，四家大型消金銀行有超過百億元刷卡繳稅款，依序為玉山銀增加五六六點七億元、中信增加五○○點四億元、國泰世華銀增加三七○億元、台新銀增加一五○點九億元，合計繳稅刷卡款增一五八八億元。

去年七月上路的「ＴＰＡＳＳ行政院通勤月票一卡通」，也扮演推升非現金支付筆數成長重要角色。整體上半年儲值卡占非現金交易筆數百分之四十四點七六為最高，信用卡占比百分之卅七點八二其次，合計占比超過八成。