「輕量沙盒」試辦 銀行將進軍（BNPL）先買後付

銀行有望加入先買後付（ＢＮＰＬ）戰場了。金管會將開放金融機構可向金管會申請試辦「財務評估模型」取代現行辦理無擔保授信業務的月收入評估，亦即所謂的ＤＢＲ上限廿二倍的方式，被視為排除銀行進軍ＢＮＰＬ業務的路障，根據銀行提報金管會數據，大約有百分之廿五的客群，銀行可望因為金管會開放此一「輕量沙盒」，而讓銀行有機會作到ＢＮＰＬ裡的「信用小白」生意，被視為排除銀行業進軍ＢＮＰＬ的路障。

據了解，申請試辦銀行為玉山銀行，預計試辦期為六個月，試辦總金額為五億元。

銀行局長莊琇媛強調，該開放並非要取代ＤＢＲ廿二倍的規定，銀行局仍會定期檢視銀行使用財務模型來核貸的客戶數及借款餘額。

金管會在七月十六日宣布促進金融科技發展五大策略，包括「擴大容錯空間，加大創新領域」，以大幅放寬銀保證業務試辦範圍，加大創新實驗範圍與力度，上述案件即為金管會大幅放寬銀保證業務試辦的第一案，預估最快八月底上路。

所謂的ＤＢＲ廿二倍，在碰到薪資不穩定的族群，例如很多文創業者、藝文工作者、經營個人工作室者，就無法像公務員等族群，提供穩定的薪資證明佐證財力，這時銀行業者向金管會申請試辦的財力評估模型就能派上用場。

莊琇媛再三強調，讓業者運用財力評估模型，並不是把廿二倍拿掉，而是可提供其他的資料來證明其財務狀況。尤其先前融資公司作ＢＮＰＬ發生問題時，外界就有聲音為何銀行業者不能作？但不少銀行業者反應，正因ＤＢＲ廿二倍規定，讓銀行有承作障礙，無法作「信用小白」的業務，因此現在希望透過這家銀行的試辦，讓其他融資公司作的ＢＮＰＬ，也可以讓銀行來參與，也能維持信貸市場的紀律。

莊琇媛也表示，在試辦之前，業者也必須向金管會作簡報，金管會同意才可正式開辦。她轉述，向金管會報告的該銀行也一再強調，並非完全取代ＤＢＲ廿二倍，只是發現在實務上，碰到某些人因一些原因而提不出來財力證明，或要提供時有困難，這種時候才會用該模型，例如公務員薪水穩定就得用ＤＢＲ廿二倍規定，不用財務模型。