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玉山金：日圓獲利了結潮出現 長期估升至125至130

中央社／ 台北8日電

日本銀行出乎市場意料提早升息，讓日股一度崩跌、日圓匯價閃電急升，玉山金透露，近期系統已可看見很多民眾開始賣掉日圓、獲利了結；玉山金認為，短期日圓震盪將趨大，日圓兌美元長期匯價可能升至125至130左右。

玉山金今天舉行第2季法說會前記者會，玉山金財務長程國榮會中透露，台灣民眾很愛投資日圓，此次日圓回升，系統上可見很多民眾開始獲利了結、賣掉日圓，賣日圓量已大於買日圓量。玉山銀每天外匯線上交易至少都有2萬筆以上，其中日圓占1成。

玉山金總經理陳茂欽指出，台積電於日本熊本設廠後，二廠也將落點熊本，玉山銀繼2023年9月設福岡分行後，預計進一步設立熊本出張所（支行），於今年第4季開幕，搭配福岡分行推完整服務。

陳茂欽說，日本是很值得關注的市場，玉山團隊長期看好日本經濟前景，現在正是日本經濟復興的開始，過去日本經歷失落30年、加上貨幣政策失效，為解決過去遺緒，日本藉由匯率政策，讓日本通膨率已連9季高於2%，終於在今年產生正面效果。

他指出，日銀希望透過進口物價帶動通膨，推升薪資水準上漲，讓商品定價有向上調整空間，企業可擴張、創新，獲取更多利潤，進而推動社會重拾活力，恢復價格機能及資本運作效率，終結日本失落時代，並同時解決負利率政策。

陳茂欽表示，這是一段漫長過程，但相當重要，日本為了解決過去沉痾，難免會有碰撞及震盪，但震盪會一次比一次小，這是日本邁向復興必須付出的代價，亦是很健康的方向。

陳茂欽也提到，以前日圓存款利率非常低、趨近零，玉山銀於日本設點吸收存款需求沒那麼大，在貨幣市場拆入利率已經足夠，反而如何找到優質顧客貸放是日本市場業務經營重點，隨未來日本利率長期將慢慢回到正常水平，經營存款業務重要性將會提高。

他說，過去日本不動產價格低廉，台灣人會向當地台資銀行融資投資不動產，未來在日本投資除了房地產外，股市及存款業務料都將趨於活絡，長期而言，日本市場將會愈來愈加值。

陳茂欽認為，未來日銀可能將利率調整至0.75%至1%區間，調整過程將牽動日圓匯率向上反映，日圓走勢上，估短期內日圓會有震盪，且上下波動幅度不小，但長期匯價走升、料可能回到125、130價位左右。

日圓匯率 日本銀行 玉山金

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