熱錢湧入 台幣升8.8分

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國內股匯再度「各奔東西」。 聯合報系資料照
國內股匯再度「各奔東西」。 聯合報系資料照

國內股匯再度「各奔東西」。台股指數昨（8）日重挫逾400點、失守21,000點，新台幣匯率卻在美元疲軟、多數亞幣反彈帶動，及熱錢大舉匯入下，盤中一度強升1.3角、最高衝至32.551元，午後美元買盤進場加上央行施以調節，新台幣匯率升值金額縮至8.8分，收在32.593元，連兩升並為近一個月新高。

匯銀主管透露，熱錢昨日滾滾流入、估計一天匯入近10億美元，推測近日就會伺機進場「撿便宜」；眼見熱錢大舉回流、央行不時進場調節維持匯市平衡，促使匯市總成交量擴大至19.94億美元。

市場預期聯準會9月降息如箭在弦上，使美元欲振乏力。中央銀行統計顯示，美元指數昨天下挫0.21%，放眼主要亞幣，僅台灣主要對手國貨幣韓元獨貶0.07%，其餘亞幣包括日圓、人民幣、新台幣與星元均為升值。

日圓匯率昨天大舉反彈、幅度高達0.56%，人民幣匯率也強升0.32%，新台幣匯率升幅0.27%，超前星元匯率的0.23%。

展望後市，匯銀主管表示，新台幣匯率將跟隨熱錢動向、台股表現與主要亞幣強弱等變數波動，預估短期內，新台幣匯率將位於32.5元至32.8元區間波動。

匯銀主管表示，「外資近期動向撲朔迷離，昨天大舉匯入，可能是有意趁台股指數大幅修正後、回來撿一些便宜的績優股。」

匯銀主管還說，包括美股、台股在內的全球股市最近歷經一波上沖下洗，目前看起來還沒到風平浪靜之時，新台幣匯率仍將跟隨國際消息面劇烈震盪，且會受到國際匯市風向影響，常與股市走勢「不同調」。

匯銀主管解釋說，外資買賣股票與匯出入並不一定同步，有時是先進場買股票、才匯入，有時則是左手買股票、右手同時匯入；另外，有些外資買賣股票時並非是在外匯即期市場上交易，而是透過SWAP或遠期外匯等方式取得新台幣。

台幣匯率 台股指數 新台幣

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