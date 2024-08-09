參與亞太永續博覽會 國泰金強打三大主軸

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金控用「2050淨零保齡球」象徵淨零目標透過企業議合、能源轉型、永續金融、公私協力一路順暢擊出strike。圖為國泰金控總經理李長庚。 國泰金控／提供
國泰金控用「2050淨零保齡球」象徵淨零目標透過企業議合、能源轉型、永續金融、公私協力一路順暢擊出strike。圖為國泰金控總經理李長庚。 國泰金控／提供

國泰金控（2882）秉持「永續金融 說到做到」精神，透過金融核心職能三大永續主軸「氣候、健康、培力」展開相應作為，昨（8）日起連三天參與「2024亞太永續博覽會」。

國泰金在本次的博覽會上，將金控業首家永續金融社群「國泰永續識務所」概念復刻在展區，設計「2050淨零保齡球、FitBack健康吧、零事故研究所」等闖關互動體驗，凡成功闖關即可機會領取限量環保杯等好禮，引領民眾透過參與提升永續意識，朝身心財健康邁進。

國泰作為永續金融先行者，在氣候金融扮演關鍵角色，響應氣候倡議，與金融價值鏈中的利害關係人溝通及合作，以企業議合引領產業轉型，創造多項台灣首家紀錄：首家加入RE100倡議之金融機構、完成首件遵循赤道原則專案融資、首家主辦離岸風電保險之產險公司等。

面對超高齡社會，打造兼顧身心財務健康的樂齡未來，是全民關注議題，國泰人壽推出「FitBack健康吧」，以AI智能模組紀錄健走、心率、睡眠等多元健康任務的App，透過多元任務與異業合作健康生態圈，提倡身心健康促進，該App用戶數已突破100萬；國泰產險打造風險預防教育網站「零事故研究所」推動交通意外預防觀念，截至2023年，瀏覽量逾245萬人次，並走進校園提升學生對風險認知，透過風險地圖建置、實際模擬行車危險情境打造校園交通安全防護網。

維持身心健康同時，國泰亦致力協助民眾建立良好財務健康體質。國泰世華銀行發布《2023 台灣全民財務健康關鍵報告》，探究民眾財務健康現況，洞悉潛在風險，推出「財務健康檢測」讓民眾免費使用，可掌握自身與同年齡／同年收者財務健康分數差距，並獲得具體行動方針建議，已協助近10萬人完成線上檢測。

國泰證券App台股定期定額投資，讓小額投資人用小錢參與台股優質標的，創造財富一桶金；國泰投信推出「國泰泰享退 退休試算平台」，推廣正確理財理念。

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