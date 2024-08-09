永續行動獎／一銀連續四年獲殊榮

第一銀行積極將ESG結合經營策略，並發揮金融中介者力量，攜手客戶、供應商及社會大眾共同投入公益，於台灣永續能源研究基金會第四屆「TSAA台灣永續行動獎」脫穎而出，榮獲「環境永續面向」一金獎與一銀獎、「社會共融面向」一銀獎，獎項創立至今，已連續四年獲得肯定。

「環境永續面向」方面，第一銀行率先公股銀行推出「永續績效連結授信專案」，將ESG連結條件標準化，如每年檢視授信戶各項永續發展指標(包括溫室氣體排放、電力管理、耗水量、汙染物排放量等)，並納入優惠融資評估重點，指標較前年度改善則給予利率優惠，2023年度該專案企業年節電量約12,598萬度、年減碳量約112萬公噸，效果相當於2,887座大安森林公園的吸碳量。截至6月底，第一銀行永續績效連結授信專案合計已核准373件、額度超過5,500億元。

第一銀行同時響應2050淨零轉型，發揮永續金融先行者影響力，公開承諾逐年減少對涉煤產業融資、推出永續金融等多樣化商品助攻低碳永續轉型，更打造業界首創結合地理資訊系統（GIS）定位與資料數據應用之「ESG永續應用地圖查詢平台」，並於GIS系統技術上持續提升使用者服務體驗。

在「社會共融面向」，第一銀行及一銀文教基金會為深入關懷偏遠地區，2023年特別打造金融業首家結合公益活動之彩繪中巴「小粉獅夢想巴士」，將溫暖傳遞至全台各地偏鄉學校。

自啟航儀式揭幕以來，先後探訪新竹縣尖石鄉嘉興國小合唱團、花蓮縣萬榮鄉明利國小及鳳林鎮萬榮國中跆拳道社團。今年更攜手「台灣玩具圖書館協會」及「舊鞋救命國際基督關懷協會」，將愛心玩具送到桃園市大溪區的森林小學百吉國小，以及安排遠洋貨櫃將募集的夏季衣物，送往邦交國史瓦帝尼，希冀透過小小力量轉化為關懷世界的一份心意，讓孩子們感受來自社會的關愛。