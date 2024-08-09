永續行動獎／彰銀一舉囊括六大獎

台灣永續能源研究基金會昨（8）日舉行「2024亞太永續博覽會開幕式暨頒獎典禮」，彰銀（2801）六項行動方案獲頒TSAA台灣永續行動獎一金四銀一銅，由外交部次長田中光頒獎，董事長凌忠嫄代表領獎，肯定彰銀於實踐聯合國永續發展目標SDGs之卓越成果。

氣候行動（SDG13）方面，彰銀以「百年彰銀開創減碳新局」方案獲「金獎」，接軌國際參與SBTi訂定減量目標，積極透過碳盤查、碳減量、碳足跡、碳中和及碳權等「碳5C」行動布局淨零路徑；在產業、創新與基礎設施方面（SDG09），彰銀以「綠色金融 永續環境」方案獲「銀獎」，推出「綠色存款專案」，將客戶存放資金投入綠色授信項目、促進綠色產業發展。

另在多元夥伴關係（SDG17）方面，彰銀以「彰銀結盟綠色金融鏈」方案獲「銀獎」，透過推廣台灣Pay及TWQR綠色減碳行動支付方式，積極與各方企業及雲端場域結盟，藉由雲端大數據讓資源使用更有效率，搭建完整綠色金融價值鏈。

彰銀面對高齡化社會，透過跨部門與異業配合，為客戶提供更好的安養解決方案，在健康與福祉方面（SDG03），以「彰顯美好銀色人生」方案獲「銀獎」。此外，為消弭不平等（SDG10），彰銀資助身心障礙者和中低收入戶使其獲得微型保險保障，並與公益團體一同推動「集食行善 讓愛發光」活動，幫助弱勢家庭兒童免於挨餓，以「永續商品服務與公益」方案獲「銀獎」。

另攜手各鄉鎮區公所及社區發展協會，進入校園宣導反詐騙知能、促進數位金融服務及建立優良消費金融觀念，在優質教育(SDG04)以「普惠金融 城鄉零距離」方案獲「銅獎」。

彰銀未來將持續深化「4C永續願景」（科學減碳Carbon、盡職投資Capital、盡職授信Credit及普惠金融Customer），以具體行動及創新策略實踐聯合國永續發展目標，期能發揮金融影響力，與各界一同勾勒美好永續未來。