玉山金未來配息率會高於配股

多家銀行正進行房貸控管，玉山金（2884）董事長黃男州昨（8）日於法說會表示，股市震盪一定會影響房貸市場，玉山上半年總放款成長1,550億元，且房貸成長好，較去年同期增長13.1%，下半年會因應環境重新審視，但玉山沒有「限貸令」，會持續服務自住顧客。對於股利政策，他說未來一、二年現金比率都會比股票股利高，長期則回歸資本需求。

黃男州也給年輕人建議，投資股市和房地產，都不要開太大的槓桿 ，房市要以自住為主，股市不要用融資，否則很容易在股市波動中，槓桿大的一定高風險。

全球股市劇烈震盪，玉山金總經理陳茂欽指出，外界解釋此次股災原因很薄弱，由於美股上半年漲多，「我們傾向漲多拉回整理」。但較奇怪的是上周三美國聯準會放出降息風聲後股票卻下跌，代表股市對降息反應開始質變。研判美國總共降息6到8碼，今年降2至3碼。

陳茂欽強調，日央行調高利率造成8月股災的理由不夠充分。「渡邊太太是借日圓買墨西哥幣，量其實不大，所以我認為這一波華爾街空軍對漲多的AI類股的放空，只是剛好遇到幾個基本面事件，市場反應才會這麼大。」

玉山金上半年獲利、財富管理手收及信用卡簽帳金額皆創歷年同期新高。7月稅後純益27.2億元，黃男州說是下半年好的開始。累積前七月稅後純益154.4億元。