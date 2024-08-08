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信貸免DBR22倍輕量沙盒 凱基銀行將成為第二家申請業者

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
信貸免DBR22倍輕量沙盒 凱基銀行將成為第二家申請業者。圖/開發金控提供
信貸免DBR22倍輕量沙盒 凱基銀行將成為第二家申請業者。圖/開發金控提供

金管會今日宣布開放首起與信貸相關的財力評估模型輕量沙盒，並由玉山銀行打頭陣率先試行，據了解，繼玉山銀行之後，凱基銀行也將加入行列，近期內將向金管會遞件申請以財力評估模型來取代傳統如固定月薪等財力認證方式。

金管會主委彭金隆此次領銜金管會推出的輕量沙盒開放首例，即是瞄準近一年來外界持續爭議的BNPL融資使年輕人債台高築問題，希望透過該輕量沙盒的開放，讓銀行也能透過有別於傳統的財力認證方式，來接觸到「信用小白」，也透過更多銀行進入BNPL市場，使目前以融資公司為主的BNPL歪風更能被導正。

對此銀行局長莊琇媛也指出，倘若這次輕量沙盒試辦成功，金管會在函令中就會修正，納入可適用這種透過財力模型產生的新資料來作為借款人的財力認證方式。

據了解，玉山銀行此次向金管會爭取以新建置的財力評估模型，來取代傳統的DBR22倍的認證方式，並非全面適用所有客群，而僅限於部分客群，此外，即使透過這種模型產生借款人的財力資訊，也會將之換算為該借款人的每月平均收入，仍將該借款人的借款額度，控制在所謂的DBR22倍範圍之內。

據指出，凱基銀行在數年前，就曾向金管會溝通此案，不過由於當時規範尚不明確，凱基銀行也不敢提出試辦申請，如今金管會終於開放這類模式的試辦申請，凱基銀行也將積極重啟內部作業向金管會爭取以輕量沙盒的模式來試辦。

凱基銀行 玉山銀行 金管會

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