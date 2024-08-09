遠東新永續交換債掛牌

遠東新世紀（1402）為響應府推動的永續發展政策，率先取得國內企業發行永續發展交換債券的資格認可，首檔永續發展交換債券昨（8）日於櫃買中心掛牌交易。

凱基證券擔任本次遠東新首次發行永續發展交換債券的主辦承銷商，協助發行第一檔永續發展交換債券，推進台灣永續發展債券市場航向新的里程碑。

本次發行的永續發展交換債券分別以亞泥及遠百為交換標的、發行金額分別為新台幣10億元及15億元、5年期，由凱基證券擔任主辦承銷商。

遠東新董事長徐旭東表示，面對碳有價時代來臨，企業必須正視氣候變遷帶來的衝擊，並提出具體因應方案，將淨零排放轉化為競爭力，在全球減碳賽道中脫穎而出。

遠東新為國內企業勇於創新的先行者，積極響應政府推動的永續發展政策，將財務規畫與公司的永續策略緊密結合，成功發行多項全台第一的永續金融商品，以多元化管道引導資金投入永續專案，達成政府、投資人、企業三贏的正向循環。

櫃買中心於2023年12月發布永續發展債券作業要點，開放轉（交）換公司債得發行永續發展債券的範疇，希望擴大永續發展債券市場規模。

遠東新再次響應並成功發行企業首檔永續發展交換債券，盼能發揮典範力量，在永續發展道路上引領並激勵更多企業參與。

遠東新本次所募集的資金，將支應本公司及增資子公司亞東石化用於綠色效益的投資計畫，藉由透過製程改善、設備改善及能源管理等方式，積極完成公司設定於2030年減碳50%、綠色產品50%、綠色原料50%的永續轉型目標，將有助於公司整體長期營運發展，以實踐對環境友善與社會共榮的永續經營理念。

凱基證券不僅在承銷業務市占率第一名，近年亦致力響應政府推動永續金融政策，協助企業將資金投入對環境改善及社會效益等投資計畫，擔任多檔永續發展相關債券的主辦承銷商，藉由協助相關企業及金融發行者於資本市場順利籌資、成長茁壯，凱基證券以One KGI服務展現全方位金融服務集團的市場競爭力，為社會提供永續金融解決方案。