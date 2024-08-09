花旗銀入列集保保管行

國人海外投資風氣日盛，臺灣集中保管結算所保障國人海外資產投資安全與提升作業效率，完成複委託保管平台建置，今年邀請花旗銀行加入成為合作的國外保管銀行之一。花旗銀昨（8）日指出，將提供無縫接軌的保管業務服務，以保護國人資產安全、促進市場標準化與自動化作業環境。

券商公會統計，光今年前五月，國內複委託成交金額已累積到2.9兆元，年增逾六成，顯示國人海外投資風氣相當興盛。複委託系統建置後，投資人透過複委託買入外國有價證券，可由集保結算所進行在地保管，讓國人投資海外資產更有保障。

花旗銀此次與集保結算所及本地券商合作，成為協助集保結算所建置複委託保管平台的保管銀行之一，花旗（台灣）證券服務事業群負責人汪曉琪指出，花旗持續推動資本市場的自由化與國際化，目前占國內券商複委託業務海外資產保管市占率第一。

汪曉琪指出，花旗對於處理複委託業務海外資產的相關服務，包括證券交割、資產服務、股東權益執行等經驗豐富，將來攜手集保結算所推動複委託保管資產交易後作業的標準化、自動化，有信心為國內券商複委託業務的客戶提供更好服務。

根據花旗銀統計，目前全球保管資產超過24兆美元，全世界超過104個國家設有營業據點，並於其中63個市場設有保管服務團隊。

集保結算所董事長林丙輝對此合作表示，集保結算所自2015年起提供外國有價證券跨境保管服務，目前保管外國有價證券已近新台幣5兆元，希望透過攜手全球外國保管機構，達成保護國內投資人資產安全，與建立市場標準化、自動化作業環境的目標。