花旗銀入列集保保管行

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
花旗攜手臺灣集中保管結算所推動複委託保管資產交易後作業的標準化、自動化。花旗（台灣）總經理張聖心（右一）與證券服務事業群負責人汪曉琪（左二）共同出席簽約儀式。 花旗（台灣）／提供
花旗攜手臺灣集中保管結算所推動複委託保管資產交易後作業的標準化、自動化。花旗（台灣）總經理張聖心（右一）與證券服務事業群負責人汪曉琪（左二）共同出席簽約儀式。 花旗（台灣）／提供

國人海外投資風氣日盛，臺灣集中保管結算所保障國人海外資產投資安全與提升作業效率，完成複委託保管平台建置，今年邀請花旗銀行加入成為合作的國外保管銀行之一。花旗銀昨（8）日指出，將提供無縫接軌的保管業務服務，以保護國人資產安全、促進市場標準化與自動化作業環境。

券商公會統計，光今年前五月，國內複委託成交金額已累積到2.9兆元，年增逾六成，顯示國人海外投資風氣相當興盛。複委託系統建置後，投資人透過複委託買入外國有價證券，可由集保結算所進行在地保管，讓國人投資海外資產更有保障。

花旗銀此次與集保結算所及本地券商合作，成為協助集保結算所建置複委託保管平台的保管銀行之一，花旗（台灣）證券服務事業群負責人汪曉琪指出，花旗持續推動資本市場的自由化與國際化，目前占國內券商複委託業務海外資產保管市占率第一。

汪曉琪指出，花旗對於處理複委託業務海外資產的相關服務，包括證券交割、資產服務、股東權益執行等經驗豐富，將來攜手集保結算所推動複委託保管資產交易後作業的標準化、自動化，有信心為國內券商複委託業務的客戶提供更好服務。

根據花旗銀統計，目前全球保管資產超過24兆美元，全世界超過104個國家設有營業據點，並於其中63個市場設有保管服務團隊。

集保結算所董事長林丙輝對此合作表示，集保結算所自2015年起提供外國有價證券跨境保管服務，目前保管外國有價證券已近新台幣5兆元，希望透過攜手全球外國保管機構，達成保護國內投資人資產安全，與建立市場標準化、自動化作業環境的目標。

花旗 集保結算所

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