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2026年非現金交易 衝10兆元

經濟日報／ 記者楊筱筠廖珮君／台北報導

國人瘋海內外旅遊、國內母親節消費，以及6月刷卡繳稅挹注，推升2024年上半年國人非現金支付金額達4.1兆元，其中刷卡金額破2.34兆元寫歷年同期新高。金管會銀行局副局長林志吉昨（8）日指出，如果下半年表現比擬上半年，2024年非現金支付交易目標「的確有機會達到」，對2026年非現金支付交易達10兆元審慎樂觀。

今年全年交易筆數，更有機會提前達到2026年80億筆目標。根據金管會統計，今年上半年非現金交易筆數39.16億筆，交易金額4.1兆元、包含信用卡2兆3,443億元，交易金額與筆數分別年增近14％與25％，分別約莫已達到今年五成目標達成率。

根據金管會內部估算，今年起三年內，每年非現金交易筆數與金額，要分別增加3.62億筆以及約逾9,000億元，才能達到2026年80億筆與10兆元目標。依2023年全年交易69.12億筆與7.27兆元推算，2024年全年交易筆數與金額分別要達72.74億筆及8.17兆元。

林志吉指出，今年上半年非現金支付符合每年預估成長KPI目標，金管會認為今年非現金支付交易目標有機會達成。

刷卡 金管會

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