電支經營仍辛苦！全支付8月9日減資以減少虧損
台灣電子支付業者眾多、競爭也激烈，都處於高度補貼、尚未獲利階段。全聯旗下的全支付（6040）公告，將減資3億元以彌補虧損，減資比率20%，減資後資本額為12億元。
全支付是全聯100%投資的子公司，除了積極在台灣市場拓展支付據點外，今年2月29日宣布跨境支付第一站插旗日本，首波合作對象為軟銀集團旗下行動支付品牌PayPay，擴展在日本上百萬交易據點。
公開發行的全盈支付公告，已經完成減資約3.7億元，減資比率約37%，主要也是降低虧損。全盈支付初期股東全家便利商店、玉山銀、網路家庭旗下拍付國際合資成立，全家持股67％為最大股東，玉山銀、拍付國際分別持股18％和15％，全盈支付後來在2023年4月11日現金增資，引入台新金控100%子公司「台新創投」以1.6億元，取得13.7%股權，四大股東依序為全家、玉山銀、台新創投、拍付國際，全家持股約51%。
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