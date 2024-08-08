全球股災 玉山金總座：漲多拉回 降息有利股市現象質變
全球股市近日劇烈震盪，玉山金（2884）總經理陳茂欽今日指出，外界解釋此次股災原因很薄弱，由於美股上半年漲多，「我們傾向漲多拉回整理」。但較奇怪的現象是上周三美國聯準會(Fed)放出降息風聲後股票卻下跌，代表股市對降息反應開始有質變。研判美國總共降息6到8碼，今年降2至3碼，長期穩定利率會在3.5到4％之間。
陳茂欽說，此次股災奇怪的事情是美國聯準會放出鴿派風聲，理論上股票市場應上漲，美、日股卻連跌，同時日本央行出乎意料地升息，日本利差交易加劇震盪。但這作為股災原因很薄弱，由於美股上半年漲多，「我們傾向漲多拉回整理」，而基本面不好因子發生但不是很嚴重，加上日央升息，兩件事情碰在一起才造成特別影響。
他也強調，「渡邊太太」是借日圓買墨西哥幣，量不大，因此他認為這一波是華爾街空軍對漲多的AI類股放空，只是剛好遇到幾個基本面事件，市場反應才會這麼大。
至於央行調升存準率對銀行資金影響，玉山金財務長程國榮指出，據央行估算升1碼收回市場1,200億元資金，透過乘數效果影響力更大，且後續還可能會有升的機會，故玉山存款策略會為下半年做好相關準備。玉山金董事長黃男州補充，玉山存款市占率約5%，可估算影響約60億元。
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