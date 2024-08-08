快訊

奧運舉重／郭婞淳抓舉105公斤排名第4 挺舉力拚獎牌

初領失業金人數意外大降 美股早盤勁升、台積ADR和輝達均俏

全球股災 玉山金總座：漲多拉回 降息有利股市現象質變

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金（2884）總經理陳茂欽今日指出，外界解釋此次股災原因很薄弱，由於美股上半年漲多，「我們傾向漲多拉回整理」。玉山金。記者吳康瑋／攝影
玉山金（2884）總經理陳茂欽今日指出，外界解釋此次股災原因很薄弱，由於美股上半年漲多，「我們傾向漲多拉回整理」。玉山金。記者吳康瑋／攝影

全球股市近日劇烈震盪，玉山金（2884）總經理陳茂欽今日指出，外界解釋此次股災原因很薄弱，由於美股上半年漲多，「我們傾向漲多拉回整理」。但較奇怪的現象是上周三美國聯準會(Fed)放出降息風聲後股票卻下跌，代表股市對降息反應開始有質變。研判美國總共降息6到8碼，今年降2至3碼，長期穩定利率會在3.5到4％之間。

陳茂欽說，此次股災奇怪的事情是美國聯準會放出鴿派風聲，理論上股票市場應上漲，美、日股卻連跌，同時日本央行出乎意料地升息，日本利差交易加劇震盪。但這作為股災原因很薄弱，由於美股上半年漲多，「我們傾向漲多拉回整理」，而基本面不好因子發生但不是很嚴重，加上日央升息，兩件事情碰在一起才造成特別影響。

他也強調，「渡邊太太」是借日圓買墨西哥幣，量不大，因此他認為這一波是華爾街空軍對漲多的AI類股放空，只是剛好遇到幾個基本面事件，市場反應才會這麼大。

至於央行調升存準率對銀行資金影響，玉山金財務長程國榮指出，據央行估算升1碼收回市場1,200億元資金，透過乘數效果影響力更大，且後續還可能會有升的機會，故玉山存款策略會為下半年做好相關準備。玉山金董事長黃男州補充，玉山存款市占率約5%，可估算影響約60億元。

日本央行 玉山金 美國聯準會

延伸閱讀

人數大躍進！玉山金股東破60萬 董座：未來2年現金股利高於股票股利

公司債、美國公債ETF…該怎選？ 辣媽：「資本利得」又預期降息空間下會選它

美債下跌原因找到了？網笑：郭哲榮賣完就崩

非投等債 魅力十足

相關新聞

輕量沙盒首案 金管會排除銀行進軍「先買後付」市場的路障

銀行有望加入BNPL（先買後付）戰場。金管會將開放金融機構可向金管會申請試辦「財務評估模型」取代現行辦理無擔保授信業務的...

人數大躍進！玉山金股東破60萬 董座：未來2年現金股利高於股票股利

玉山金控股東人數大躍進。玉山金董事長黃男州受訪時指出，2017年還不到20萬人，但2023年股東人數已經超過60萬，7年...

全球股災 玉山金總座：漲多拉回 降息有利股市現象質變

全球股市近日劇烈震盪，玉山金（2884）總經理陳茂欽今日指出，外界解釋此次股災原因很薄弱，由於美股上半年漲多，「我們傾向...

借錢免財力證明！金管會擬准銀行試辦「另類資訊」核貸

輕量沙盒首案將在8月問世。金管會宣布，擬核准玉山銀行申請試辦用AI、大數據分析等「財務模型」做信貸、辦卡的核貸標準，以取...

上半年非現金支付衝破4兆元 信用卡占近6成

嗶經濟盛行，金管會今天公布，今年上半年國內非現金支付交易金額達新台幣4.1兆元，年增近14%，其中信用卡簽帳額達2.34...

剩2成消費者以實體通路為主 KPMG發現亞太市場六趨勢

疫情顛覆消費者的購物習慣，大眾逐漸從實體購物轉為線上，KPMG安侯建業與GS1於8日發布《領航亞太各國無縫商務前瞻調查報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。