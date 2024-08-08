借錢免財力證明！金管會擬准銀行試辦「另類資訊」核貸

輕量沙盒首案將在8月問世。金管會宣布，擬核准玉山銀行申請試辦用AI、大數據分析等「財務模型」做信貸、辦卡的核貸標準，以取代傳統財力證明，玉山銀將試辦半年、總曝險量5億元，最快8月底前上路。

受惠最大者將是如網紅或平台經濟業者，又或是只拿現金袋的小商家員工，這類有收入、卻較難提出財力證明的族群，未來都能向銀行順利借錢和辦卡，達到普惠金融。

一旦玉山銀試辦成功，金管會擬修改相關函令，將「財務模型」等替代的另類資訊納入核貸標準中，讓各銀行可一體適用。這也是金管會主委彭金隆上任後宣示擴大金融業試辦範圍的「輕量沙盒」首案。

依現行規定，各銀行核貸個人小額信貸額度，以客戶月收入22倍為上限（簡稱DBR 22倍），例如客戶月收入3萬元，最高核貸是66萬元，這是當時因應卡債風暴下的產物。

隨AI、大數據分析等金融科技發展，玉山銀在2020年就開始構思，以大數據分析2018~2020年玉山銀既有貸款戶資料，去建構財務模型，當承作拿不出財力證明的新客戶時，能核貸多少額度。

據了解，玉山銀這套「財務模型」經過不斷校正，又赴銀行局做兩次簡報後，終得到銀行局初步認可，如試算出來月收入乘上一定「保守」倍數，核貸監控指標不能超過22倍，並每年檢視資產品質狀況，一旦超乎預期將會再檢討財務模型。

外界擔心，若各銀行都蜂擁以「財務模型」來替代DBR 22倍，那該22倍鐵律是否名存實亡？是否恐導致更多「山道猴子」？

銀行局長莊琇媛再三強調「DBR 22倍不會取消，銀行也沒有要取代22倍，也不是以後借錢都不用提供財力證明」。該試辦案僅是針對有收入、卻無法提出薪資證明者的另一種核貸評估標準，與有財力證明的族群是分開的。

她說，銀行對有收入卻無法提出證明的核貸標準，會比22倍低很多，但當初這些客戶是在銀行借不到錢的，若銀行可透過財務模型，讓這些客戶回到銀行體系內，由銀行做風險控管。

例如該銀行就發現分行旁邊的一家傳統刻印章的小商家，都是用現金袋發薪給員工，薪水證明不明確，若依現行規定，這些員工是無法跟銀行借錢的。

莊琇媛說，金管會公布此模式，是宣示願意接受這樣「類月收入」評估方式的試辦案件，鼓勵金融業者可依此案例做加速創新，業者可運用新科技做創新。據了解，除玉山銀外，也還有另一家民營銀行也正躍躍欲試。