上半年非現金支付衝破4兆元 信用卡占近6成

嗶經濟盛行，金管會今天公布，今年上半年國內非現金支付交易金額達新台幣4.1兆元，年增近14%，其中信用卡簽帳額達2.34兆元，創歷年同期新高，對非現金支付交易貢獻比高達57.23%。

金管會統計，截至今年6月底止，32家信用卡發卡機構總流通卡數下滑至5887萬張，月減17萬張，總有效卡數達3824萬張，月增18萬張，因流通卡減少、有效卡攀升，6月底平均活卡率上揚至近64.96%，月增0.5個百分點。

因繳稅因素，6月刷卡額一舉衝上5643億元，年增6.85%，累計上半年刷卡額達2兆3443億元，年增11.61%。無論6月或累計前6月刷卡額，雙雙改寫歷年同期新高紀錄。

金管會銀行局副局長林志吉說明，6月刷卡額走高，主因民眾多集中5月底繳稅，並養成以信用卡繳稅習慣，觀察玉山銀6月因繳稅因素簽帳額增加566.7億元、中信銀增加500.4億元、國泰世華銀增加370億元、台新銀增加150.9億元，4家大型發卡行因繳稅因素簽帳額合計月增1588億元。

金管會今天同步揭露，今年上半年非現金支付交易筆數達39.16億筆，年增24.99%，非現金支付交易金額達4.1兆元，年增近14%。

就非現金支付交易金額觀察，以上半年信用卡簽帳額2.34兆元、占比57.23%為最大宗，其次為ATM轉帳購物達1.06兆元、占比25.9%；電子支付消費達0.18兆元、占比4.49%；儲值卡消費0.04兆元、占比0.93%。

若從非現金支付交易筆數看，上半年儲值卡消費達17.53億筆最高，交通部推出TPASS行政院通勤月票亦是助力之一，其次為信用卡消費達14.81億筆，電子支付及ATM轉帳購物分別達2.98億筆及0.52億筆。