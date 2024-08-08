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剩2成消費者以實體通路為主 KPMG發現亞太市場六趨勢

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
大眾逐漸從實體購物轉為線上。記者林俊良／攝影
大眾逐漸從實體購物轉為線上。記者林俊良／攝影

疫情顛覆消費者的購物習慣，大眾逐漸從實體購物轉為線上，KPMG安侯建業與GS1於8日發布《領航亞太各國無縫商務前瞻調查報告》，針對14個國家、超過7千名消費者進行調查，發現只剩2成消費者以實體通路為購物偏好、數位電子錢包為逾5成亞太區消費者首選的支付方式，其中又以中國大陸使用比例最高。

KPMG安侯建業消費與零售產業主持會計師陳宜君表示，以往零售業採用無縫式、互聯式的策略，並視消費者為首要考量，但這已不再是一種競爭優勢，企業必須洞察顧客需求，為顧客量身打造獨一無二的購物體驗，如透過線上線下整合，讓產品與服務融入消費者日常生活中，才能在競爭激烈的無縫商務時代下創造價值穩建成長。

報告指出，針對消費者的支付方式，「數位電子錢包」為亞太區消費者首選的支付方式，使用者佔52%，在中國高達92%人使用支付寶，而其他最普及的地區分別為香港、印尼及菲律賓。「行動銀行App」(49%)則為消費第二偏好的支付方式，其他依序為「貨到付款」(39%)、「簽帳金融卡與信用卡的手動刷卡」(36%)以及「非接觸式感應刷卡」(34%)。

另外，在澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、南韓及台灣等較發達經濟體主要偏好使用金融卡或信用卡進行交易，泰國的民眾首選行動銀行App，而印度則維持以現金交易為主，這也說明了因區域性文化差異，各國支付方式仍有顯著不同。

生成式AI（Gen AI）近年也正革新傳統零售業，透過分析客戶數據和行為，Gen AI可以提供高度個人化和相關的產品建議，從而提升顧客滿意度和轉化率。調查結果指出，亞太區的消費者對使用AI所推薦的產品抱持正向態度，值得注意的是，台灣對於生成式AI所推薦的產品滿意度高達67%，為所有調查國家中最高。

針對零售業未來發展，KPMG提出六大關鍵趨勢，包括第一、產品的多樣性與快速可靠的配送服務；第二、Z世代族群將引領零售業未來，社群商務在Ｚ世代族群中越來越受歡迎，這對 Z 世代的購買行為產生了影響；第三、擁抱AI人工智慧技術，AI技術已廣泛被應用於亞太地區零售產業中，而當前最受關注的應用技術是產品推薦相關性和準確性的提升。

第四、數位支付因地制宜，報告顯示亞太地區數位支付的成長趨勢，但其形式和影響力因區域市場而異，數位電子錢包在東南亞越來越受歡迎，但相較之下，使用金融卡或信用卡交易的市佔仍不容小覷，零售業者規劃未來策略時，可根據地域文化及使用者偏好全盤考量。

第五、忠誠度計劃與數據的效益，有效的Direct-to-Consumer(DTC)策略高度依賴數據資料的輔助；第六、永續性不是行銷的附加物，為了在無縫商業方面脫穎而出，品牌必須將多元化、道德和社會責任嵌入其業務策略，並將永續發展視為企業的核心價值。

KPMG提醒，企業若能關注此六項趨勢並採取措施，將能因應零售業未來發展的挑戰，並在競爭激烈的市場中取得成功機會。

AI 刷卡 消費 疫情 零售業

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