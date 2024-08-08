法盛調查：AI仍未實現全部潛力 但將助長詐騙行動

法盛（Natixis）投資管理對旗下分析師調查顯示，97%分析師相信人工智慧（AI）仍未實現全部潛力。93%認為，隨著AI的能力不斷加強，未來一年出現詐騙活動的機率也會隨之增加。

調查顯示，分析師認為，AI在未來二至五年將對市場產生重大影響。73%分析師認為，AI將改變傳統的市場規律；77%相信AI將加速當沖交易；八成分析師認為，AI有助發掘原本無法偵測的新機會；七成則認為，AI有助監測未知的風險。

本次調查於6月進行，對象為法盛投資管理（NIM）及旗下11家附屬公司，以及法國外貿銀行（Natixis CIB）共30名市場分析師、投資組合經理、研究分析師及經濟學家。

調查顯示，八成分析師擔憂，烏克蘭戰爭、以巴衝突及中美關係持續緊張等地緣政治問題，將為下半年帶來阻力。七成分析師表示，財政赤字是評估市場的重要因素。

美國總統大選愈來愈近，調查顯示，77%的分析師相信，美國選舉大選對於市場有重要的影響。近四分之三（74%）的分析師認為，美國總統大選對投資人而言是下半年的中度風險（37%）或高度風險（37%）。47%的分析師擔心，美國聯準會（Fed）的降息決定將變得「政治化」。

在投資議題上，三分之二（67%）的受訪分析師預期，美股在下半年有望為投資者提供最佳的回報，看好歐股的分析師僅占3%。67%的分析師認為成長股將優於價值股，73%認為大型股將優於小型股。

法盛投顧總經理陳家銘表示，面對下半年的一連串不利因素，包括政治風險、地緣政治緊張局勢、利率維持在高檔、消費者支出放緩、政府債務持續增加等，投資者應保持謹慎樂觀。