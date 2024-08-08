玉山金董座黃男州：下半年會重新審視房貸 但無「限貸令」

多家銀行正進行房貸控管，玉山金（2884）董事長黃男州今日表示，股市震盪一定會影響房貸市場，玉山上半年總放款成長1,550億元，且房貸成長好，較去年同期增長13.1%，下半年會因應環境重新審視，但會持續對購置自住顧客提供服務，玉山沒有「限貸令」，服務自住顧客的主軸無任何改變。

黃男州表示，按照主計處預估，台灣上半年經濟成長率5.81%、全年3.94%，雖然下半年不會如上半年亮麗，但整體環境還是不錯。玉山銀總放款上半年成長1,550億元、預估全年成長2,500億左右或12%，成長力道不錯。上半年房貸成長好，較去年同期成長13.1%，玉山對購買自有住宅顧客持續提供服務，玉山沒有「限貸令」，但由於上半年成長快，下半年會重新審視業務，提供自住顧客是主軸，沒有做任何改變。

存款上半年成長9%，下半年成長力道仍大，近期活期存款、外幣存款吸收成長速度快，預估全年存款成長3,200億元。如果環境有劇烈變化，業務會相應調整 ，努力目標是吸收低利率活期性存款，有助提升利差及獲利。