中信銀東京之星主辦閎康授信案 日銀行超額認購逾2倍

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）偕同子行日本東京之星銀行（簡稱「東京之星」）統籌主辦之全球半導體材料分析領導廠商閎康科技日本子公司MA-tek JAPAN（簡稱「閎康日本」）三年期日幣20億元聯合授信案8日舉行聯貸慶祝盛會。中國信託銀行深耕日本有成，此案獲得長年合作夥伴肥後銀行、熊本銀行及七十七銀行熱烈支持，最終超額認購逾2倍。

著眼日本半導體與汽車產業聚落發展可望帶動臺日雙方合作商機，閎康科技規劃擴大日本業務版圖，首度辦理聯合授信案，子公司閎康日本三年期日幣20億元聯合授信案聯貸慶祝盛會，由中國信託銀行國際法金事業總處總處長林永健，代表銀行團與閎康科技董事長謝詠芬共同主持。

閎康科技為臺灣半導體檢測分析大廠，成立逾20年，具專業技術、開放思維與跨國運作能力，客戶涵蓋半導體與汽車產業、學術研究單位、設備製造商及研究單位，實驗室遍布臺灣與中國大陸，更已前進日本名古屋與熊本，預計今年下半年將於北海道設立日本的第三個據點，為高科技廠商海外發展的重要合作夥伴。

中國信託銀行長期布局日本市場，2000年成立東京分行，2014年併購東京之星，成為唯一於日本設有子行的臺資銀行，於日本採分、子行雙引擎模式，提供法人、個人金融服務，以滿足臺資企業赴日投資金融需求，未來將持續積極引介如閎康科技之臺商隱形冠軍予日本金融業者，再創臺日金融合作里程碑。