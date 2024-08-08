指日圓提早升息「是政治考量」 玉山金總座：日行明年會調高0.75%至1%

對於美國降息、日行升息、以及8月2日之後的股災，玉山金總經理陳茂欽今日在法說前記者會上，提出三大解析重點，包括日銀在經濟許可情況下仍會升息，美國聯準會降息在明年會降得比今年更多，他並分析，美股近期大跌，主要是上半年漲多拉回整理，又遇上基本面不好的因子，又逢日本意外調高利率，才造成特別的影響。

對於日圓行情受民眾矚目程，玉山金董事長黃男州以玉山銀行為例，玉山銀線上外匯為市占第一，最近日圓相關線上交易每天都有2萬筆以上，占全體比重10%（主要仍是美元），尤其日元在160至159時，買盤量非常大，很愛投資日元，現在日圓對台幣匯率又從0.2升至0.22多，系統上很多獲利了結（大約在150兌1美元左右的價位），賣量又比買量更大。

陳茂欽也表示，日本央行提早升息：「是政治考量，為了選舉！」他也直言，儘管日銀聲稱金融不穩定時不會升息，但這也意味未來仍會升息，而且他認為到明年會調高0.75%至1%之間，日圓先前匯率太低，也是日本民眾無法接受的地方，這次日行升息，美國政府則沒有講話，玉山金認為，日圓匯率長期仍會升值至150以上，甚至回到125至130都有可能，他認為，日本銀行的利率調高，這是漫長的過程，難免有震盪，但會一次比一次小。

對於股災，陳茂欽指出，有發現上周三FED開完利率會議之後，雖然釋出鴿派風聲，但不但未帶動股市上漲，反而美股連跌三天，再加上日本銀行意外調高利率，一來出乎意料，二來調高利率，使先前的套利交易大受衝擊，造成股災；他也分析，美股主要是上半年漲多拉回整理，又遇上基本面不好的因子，又逢日本意外調高利率，才造成特別的影響。

陳茂欽指出，在去年之前，只要放出fed降息，股市就會上漲，但上周三卻失靈，這就代表股市反應已有質變，對於美國降息水準，目前市場一致看法為下降2碼，玉山金內部則評估，若9月降息的話，最大意義為其不再擔心會有二次通膨現象，為緊縮貨幣政策的結束，但至於會降多少，就要看預期利率走到哪裡。

陳茂欽進而指出，聯準會的降息循環，市場估計會降6至8碼，而且會邊走邊看，由於一開始聯準會將較為謹慎，所以今年底之前是2至3碼，明年會降更多，估計在3.5%至4%之間。