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股匯再度脫鉤…台股下挫、新台幣升8.8分收32.593元

中央社／ 台北8日電
台股近期走勢如雲霄飛車，大漲2天後，今天下挫，且股匯再度脫鉤。新台幣兌美元在亞幣走強、外資匯入之下，今天收盤收在32.593元，升8.8分，台北及元太外匯市場總成交金額為19.94億美元。路透社
台股近期走勢如雲霄飛車，大漲2天後，今天下挫，且股匯再度脫鉤。新台幣兌美元在亞幣走強、外資匯入之下，今天收盤收在32.593元，升8.8分，台北及元太外匯市場總成交金額為19.94億美元。路透社

台股近期走勢如雲霄飛車，大漲2天後，今天下挫，且股匯再度脫鉤。新台幣兌美元在亞幣走強、外資匯入之下，今天收盤收在32.593元，升8.8分，台北及元太外匯市場總成交金額為19.94億美元。

受到美國AI指標股7日重挫拖累，台股今天中止前2天的反彈走勢，集中市場指數終場下跌425.18點，收在20870.10點，昨天剛收復的半年線21110點再度失守。

雖然台股下挫，不過新台幣匯率與國際盤連動，受美元疲軟、亞幣反彈帶動，新台幣一早以32.68元開出後，匯價穩步走高、闖過32.6元關卡，並在熱錢匯入簇擁之下，最高升抵32.551元，收盤價32.593元也創下7月16日以來新高。

原本外界關注，台股在連日重挫、外資瘋狂提款後，下一步是否就是全面撤出，不過新台幣匯率續處盤整區間，今天更是穩步走升。外匯交易員進一步指出，「體感而言，（外資）今天匯入的量還比較多」，不排除是提前布局。

外匯交易員補充，這幾個交易日市場波動很大，台股震盪之際，新台幣有點「不上不下」，或許要再多看幾個交易日，等觀察期結束，市場情緒回歸平靜之後，才會有比較明確的方向性。

根據央行統計，由於市場降息情緒持續發酵，美元指數今天下跌0.21%，亞幣走勢偏升，新加坡幣小升0.23%，新台幣上漲0.27%，人民幣升值0.32%，日圓又強彈0.56%，僅韓元獨自憔悴、小跌0.07%。

台幣匯率 台股 外匯 外資 新台幣 降息

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