人數大躍進！玉山金股東破60萬 董座：未來2年現金股利高於股票股利

玉山金控股東人數大躍進。玉山金董事長黃男州受訪時指出，2017年還不到20萬人，但2023年股東人數已經超過60萬，7年內股東成長量在全體上市櫃公司，僅次於台積電。

股利政策上，黃男州也報佳音。他表示，玉山銀行目前仍為最大的主體，資本適足率為14.93%，因而更有能力挹注金控發更高的現金股利，他也指出，未來1、2年，現金比率都會比股票股利高，長期則回歸資本需求。

目前玉山金股價淨值比1.7倍，在金融股偏高，對此，黃男州認為原因包括法人看好玉山金未來成長潛力，且最近三、四年，ESG議題對玉山金有加分作用，玉山金本身是永續先行者聯盟的一員，統計顯示，玉山金外資持股已超過30%，玉山金市值排名4000多億，排名金控第5，上市櫃公司排名第15。

股市政策上，玉山金新的股本大約在1599億，接近1600億的水準，過去股票及現金股利各占一半，未來股利政策，今年開始，的確考量投資人需求，及股本狀況，和作為展業後盾的資本適足率，是三大考量因素，獲利分配完之後能否支撐成長？

玉山金控財務長程國榮也答覆媒體提問指出，6月13日央行調高存款準備率之後，估計每1碼會收回大約2000億資金，後續仍有降的機會，黃男州表示，玉山存款市占5%，所以大約對玉山銀行影響為100億左右。

對於私人銀行業務，黃男州也透露玉山銀的最新規畫，即為希望把台灣、星、港三地私人銀行串聯，將服務水準、產品、系統管理的規格都一致，以讓客戶的服務品質不會因為開戶地區不同而有落差，其中，香港分行已有200多人團隊，新加坡分行在7月底已有90人，未來也將朝200人團隊目標邁進，私人銀行也將是玉山新加坡分行業務重心，而目前海外獲利排名，玉山銀的前三名即為香港、新加坡、洛杉磯。